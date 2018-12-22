【乃木坂46生田繪梨花】粉紅內衣出浴！狂派福利賀全新寫真推出？

日本少女偶像團體乃木坂46成員生田繪梨花即將在下個月22日發售的寫真集（名稱尚未決定）未賣先轟動！其官方Twitter的追蹤人數唔單止突破了以往乃木坂46成員個人寫真的紀錄，自8號起還不停發布一系列的花絮照片洗版。日前，其官方Twitter為紀念追蹤人數超過15萬人，這兩天的更是一口氣發布了N張尚未公開的側拍照，包括在廚房、推單車、行超市等生活照。

▼生田繪梨花首度到紐約拍攝寫真，呈現超好動愛玩的青春少女力！▼

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日本網民表示：「可愛大暴走啊！」、「官方Twitter也太強了吧！」、「公開了這麼多照片那寫真集怎麼辦？」、「公開的照片都可以單獨出一本寫真了」等驚嘆留言。本作由曾經操刀過白石麻衣寫真集《パスポート》的中村和孝擔任攝影師，在今年九月於美國紐約耗時7天拍攝完成。在睽違三年的寫真中，可以看見生田繪梨花已經不是當年未滿20歲的小女孩，而是變得更性感、具備更成熟的知性美。團隊到訪了知名的百老匯大街進行拍攝，生田還挑戰了泳裝、內衣等攝影，她也提到寫真中將看到她以前沒挑戰過的風格，希望大家能夠好好期待。喜愛生田繪梨花的Fans一定要入手！

▼沒有少女不愛粉紅內衣！生田繪梨花也不例外，按圖看泡泡出浴照▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】