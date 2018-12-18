【乃木坂46】山下美月大銀幕處女作　即同樹木希林、黑木華對戲

由已故日本國寶級女演員樹木希林與黑木華、多部未華子的電影《日日是好日》將在來年於台灣上映。 除了有三位好戲之人外，原先就相當喜歡茶道、女子偶像團體乃木坂46三期生成員中的山下美月也首度參與了電影演出，她飾演的是黑木華在茶道教室的高一生晚輩「ひとみ」。

《日日是好日》在日本上映之前，公開了山下美月與樹木希林對戲的花絮。片中，鏡頭捕捉了山下所飾演的ひとみ在說着「腳痺動不了」而束手無策、無法正座的樣子。山下一邊接受導演大森立嗣以及樹木希林的指導，在首次電影拍攝中表現出相當緊張的感覺。她參與的電影拍攝時程為兩天，在周遭工作人員的溫柔指導下順利完成拍攝。對此，山下美月表示「因為太緊張了，一開始幾乎連聲音也發不出來。直至接受了前輩樹木希林的指導後，才逐漸放鬆下來好好演出。」

▼即Click睇青澀的山下美月在《日日是好日》拍攝的表現▼

▼初登大銀幕的山下美月▼

《日日是好日》故事簡介：

典子（黑木華 飾）在20歲那年的春天開始學習茶道。一開始，滿心困惑的典子和表姊美智子（多部未華子 飾）一起來到茶道教室學習。在那裡，她們遇上以嚴厲著稱的茶道老師武田（樹木希林 飾）。不斷重複的動作，將點點滴滴串連起來，不知不覺間串成了一條線… 在武田老師的教導下，典子漸漸明白了「心無雜念，只專注於當下」的真諦，茶道也為典子尋回生活的樂趣，並引領她成長。尤其在面臨一連串的挫折過後：求職失敗、失戀、重要的人離去等等悲傷之事。在難以生存的時代、幾乎在黑暗中喪失自信時，茶道皆能教導你如何安然度過，放開眼界，活在當下…

▼按圖看《日日是好日》劇照▼

+ 7 + 6 + 5

▼即Click睇《日日是好日》中文版預告▼

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】