《Tales of Vesperia 宵星傳奇 Remaster》最新遊戲影片公開

日本 Bandai Namco Entertainment 預定於 2019 年 1 月 11 日在 PS4／Nintendo Switch／Xbox One／PC Steam 等平台推出，繁中版也將會同步在台灣上市的人氣 RPG《Tales of 時空幻境》系列作《宵星傳奇》最新重製版《宵星傳奇Remaster》（Tales of Vesperia Definitive Edition／テイルズ オブ ヴェスペリア リマスター），官方特地公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

《宵星傳奇Remaster》為一款將官方於 2008 年開始陸續在 Xbox 360／PS3 等主機上推出的人氣 RPG 系列《Tales of 時空幻境》系列作《宵星傳奇》重新移植推出，針對畫面大幅優化，並追加新內容要素重新推出的移植加強版。

而在這次官方所釋出的影片方面，則是將之前所公開，針對劇情人物進行介紹的故事篇，與針對系統玩法進行說明的系統篇等兩段宣傳影片彙整之後重新發布的影片，讓玩家們可以透過這段影片，對本作世界觀與系統玩法有更進一步的認識與了解！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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