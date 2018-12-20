《學園孤島》真人電影公布劇照　Last Idol出演校園生活社高中生

真人電影《學園孤島》將於明年 1 月 25 日於日本上映，今（18）日公開了部分劇照，以「他們」所威脅的校園生活社四人為中心而展開的每一天，在電影上會如何呈現呢？

《學園孤島》由海法紀光老師擔任劇本原作、千葉鞍老師作畫，描述僥倖在喪屍潮爆發後於學校存活下來的四位女高中生，成立了校園生活社，一面在日常生活尋找為數不多的樂趣、一面與喪屍對抗。當時動畫播出因反差造成的絕大話題性這次在電影海報上如實告知，應該不會有人不知道這是一部喪屍片而被騙去看了（笑）

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真人版電影請到曾擔任《咒怨》系列制作人、《奪命捉迷藏》的導演來操刀，而校園生活社的四位演員還是從黃金女團制作人秋元康所成立的究極偶像團體「Last Idol」中選出，包括阿部菜菜實（飾 惠飛須澤胡桃）、長月翠（飾 丈槍由紀）、間島和奏（飾 若狹悠里）、清原梨央（飾 直樹美紀）。本次公開的劇照可以看到在「他們」的威脅之下拼命逃跑的校園生活社成員，以及小野乃乃香飾演的顧問老師惠姐，胡桃所喜歡的學長則由金子大地演出。

上排左到右分別是：清原梨央、阿部菜菜實、長月翠、間島和奏（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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