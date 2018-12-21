《Travis Strikes Again：No More Heroes》發售日正式公開

日本 Grasshopper Manufacture 所開發，預定於 2019 年在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣動作遊戲《No More Heroes 英雄不再》系列最新作《Travis Strikes Again：No More Heroes》，正式宣佈將決定於 2019 年 1 月 18 日起正式在全球同步推出上市，定價下載版 2,980 日圓／附包裝下載版 3,980 日圓，並將對應日文／英文／法文／德文／義大利文／西班牙文／繁體中文／簡體中文等多種語系（到 2 月 28 日為止還將會陸續更新對應韓文／俄文／葡萄牙文）。

而隨著這次發售日公開，官方也公布有關本作 DLC 季票的最新情報。在本作追加 DLC 方面，第一波「Black Dandelion」預定於 2019 年 2 月 28 日前推出，定價 400 日圓；裡面將會收錄玩家角色「Shinobu Jacobs」（全美殺手協會排名第八，過去敗給主角「Travis」後把主角當成老師一樣崇拜的女高中生日本刀殺手）、Shinobu 專用技能「月光劍・亂／勇足・忍」兩種技能，以及「Badman」ADV 部分全 6 話等等一起同梱（劇情方面會由之前擔任「銀事件（シルバー事件）」裏劇情編劇的「大岡まさひ」老師執筆）。

+ 2

至於在第二波 DLC「Bubblegum Fatale」方面，預定將於 2019 年 4 月 30 日前推出下載，定價 648 日圓。在這個 DLC 中，除了預定將會開放玩家角色「Badgirl」（系列作登場的蘿莉塔風美少女殺人愛好者）讓玩家們使用外，還會開放她的兩個專用技能「cleanup／prospect」，並將會威家一個特別關卡「Killer Marathon」與一個頭目新技能，還有「Travis」篇 ADV 部分一話左右的追加章節等等。

附帶一提，這個同梱 DLC 第一＋第二彈內容的季票預定自 2019 年 1 月 18 日後正式開賣，定價 1,000 日圓，想要直接收購的玩家們到時可別錯過！

最後官方也宣佈，針對本作全破後的追加要素方面，除了將提供最高難度「Spicy」模式讓玩家們可以在全破一輪後來繼續挑戰之外，還將會解鎖與傳說遊戲合作的「Legendary Collabo（レジェンダリーコラボ）」讓玩家們體驗，玩家們到時可別錯過挑戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO