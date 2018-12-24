最新動作冒險遊戲《Control》將推出！玩家可感受神秘超自然力量

505 Games 預定於 2019 年在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出，芬蘭 Remedy Entertainment 目前正在開發製作的動作冒險遊戲《Control》，官方特地釋出以本作世界觀為主題進行介紹的最新宣傳影片讓玩家們欣賞！

《Control》（gamebase）

《Control》為之前曾開發製作《Alan Wake 心靈殺手》、《Quantum Break 量子裂痕》等以超自然現象為主題的人氣動作遊戲開發商 Remedy Entertainment 目前正在開發中的新作動作冒險遊戲。

在遊戲中，故事將會從女主角「Jesse Faden」前往紐約市中心政府建築「Oldest House」，調查當地所發生的各種怪奇現象做為開端，在這裏的工作人員們，都受到某股來自異次元的力量所影響，甚至現場還發生重力異常扭曲的奇特現象……

而在這次官方所公開的影片「World Trailer」方面，除了將會針對本作世界觀與故事背景進行介紹之外，也將會釋出主角所屬聯邦管理局「Federal Bureau of Control」主任的最新旁白語音介紹，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，好好體驗一下這款超自然動作冒險新作獨特的世界觀遊戲魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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