《Jump Force》新角色《我的英雄學院》綠谷出久參戰影片發佈！

動作對戰遊戲《Jump Force》（ジャンプフォース）將有《我的英雄學院》主角「綠谷出久」登場

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 2 月 14 日在 PS4／Xbox One 推出，2月 15 日在 PC Steam 上架的動作對戰遊戲《Jump Force》（ジャンプフォース），繼官方之前宣布將收錄人氣動漫《黑色五葉草》的主角「亞斯塔」（アスタ）參戰之後，如今官方再度宣布，也將會收錄《我的英雄學院》主角「綠谷出久」登場，並公布這兩位新角色參戰的最新影片讓玩家們搶先欣賞！

《Jump Force》為一款網羅日本 Jump 漫畫雜誌眾多連載作品角色齊聚一堂，並以現實世界做為舞台，讓玩家們可以選擇自己喜歡的作品組成夢幻三人隊伍，與對方展開三對三小隊團體戰的全新動作對戰遊戲。而在這次官方所釋出的影片方面，將會收錄近期全新公布，即將在本作中正式參戰，擁有五葉草魔法書的《黑色五葉草》零魔力主角「亞斯塔」（アスタ），以及雖然原本是個無個性（能力）者，但在與崇拜的英雄相遇後得到個性實現自己英雄夢想的《我的英雄學院》主角「綠谷出久」兩人的最新實機戰鬥展示，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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