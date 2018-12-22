熱血系列《國夫君：世界經典收藏版》PS4 / Nintendo Switch 發售

紅白機的「熱血物語」系列好多人都玩過，H2 Interactive 日前就宣布推出一隻集合《熱血足球》、《熱血閃避球》等遊戲的《國夫君：世界經典收藏版》。

紅白機的「熱血物語」系列好多人都玩過，H2 Interactive 日前宣布，正式發售 ARC SYSTEM WORKS 的動作遊戲《國夫君：世界經典收藏版》（Kunio Kun：The World Classic Collection） PS4 / Nintendo Switch 版本。

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《國夫君：世界經典收藏版》是名作動作遊戲《國夫君》系列中，選出 18 部經典作品的集大成作品。本款提供菜單、遊戲的說明和成就等的部分繁體中文，若達成成就，可以獲得在線上遊戲可使用的頭像。

收錄的所有作品都支援線上網絡遊戲，不管是線上，通過線下或線上遊戲，最多4名玩家同時遊玩遊戲。而且，對戰模式以外，按遊戲還可以合作遊玩劇情模式。

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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