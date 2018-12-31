東津萌米穗姬 Fight X 鎖鏈戰記 合作活動推出　台版限定角色登場

【 SEGA x RPG x 桌遊】《鎖鏈戰記》於 12 月 27 日起推出「東津萌米穗姬 Fight X 鎖鏈戰記 合作活動」，台版最新自製角色登場。玩家可於合作活動期間內進行轉蛋，或藉由參與合作特別活動：魔神戰，都有機會獲得台版獨有的限定角色。為了慶祝這次的合作，遊戲中也有許多紀念活動與獎勵，玩家們千萬不要錯過囉！

東津萌米穗姬Fight為東津萌米穗姬的衍生桌遊作品，除了東津萌米的諸位穗姬參戰以外，也包含了希萌創意旗下其他知名角色，如空氣少女艾兒、絢櫻、小瑪等。某一天，婚紗穗姬與他的好夥伴們正在進行遊戲時，貌似因為意外的魔力騷動而捲入了不得了的事件中？抬頭醒來，眼前是彷彿異世界的光景以及一頭霧水的赫利歐斯…究竟，穗姬等人是否能夠平安回到原本的世界呢？請期待遊戲中的精彩劇情！

一、台灣原創IP─東津萌米穗姬Fight合作角色登場！

活動時間：12/27 例行維護後 ~ 1/10 13:59

（Gamebase）

大野狼絢櫻

戰士 SSR★★★★★

絢櫻，自幼生長在屏東東港外海。因為外型小巧可愛且有著櫻花般的色澤。所以街訪鄰里都叫她『花殼仔』。但曾有段時間是個沒人關注的孩子。在此次的事件中，不知為何化身為大野狼的姿態。

（Gamebase）

婚紗穗姬

僧侶 SSR★★★★★

聖母光環→相較基本白米，更加的富有耐心與愛心，是標準的大和撫子。臉上掛著足以包容萬物的溫暖笑容，細心照料著周圍的一切與其他的米娘。

（Gamebase）

二、東津萌米穗姬Fight合作魔神戰開啟，獲得限定角色就是現在！

活動期間：2019年1月3日例行維護後 ～ 1月10日 13:59

活動期間內，進行任意任務，便有機會觸發魔神戰，對抗異世界來的敵人─真紅穗姬！真紅穗姬不是可以輕鬆擊敗的強敵，敗北的他仍會隨著玩家完成任務不斷的來襲！每次擊倒真紅穗姬都有機會使其加入！請玩家務必要把握好機會，想要擁有強大的米娘就是現在！

（Gamebase）

三、東津萌米穗姬 x 鎖鏈戰記合作任務展開！

活動時間：2018年12月27日 例行維護後 ～ 1月10日 13:59

正在進行遊戲的婚紗穗姬等人，究竟為什麼會進入到鎖鏈戰記的異世界當中呢？明明是好友的真紅穗姬，竟然對自己的同伴大打出手？東津萌米穗姬Fight x 鎖鏈戰記的異世界之旅，精彩的劇情都在期間限定任務中！

（Gamebase）

四、東津萌米穗姬 x 鎖鏈戰記合作記念登入獎勵

活動期間：12/28 00:00~1/10 23:59



活動期間內，只要持續登入遊戲，便能夠獲得各項豐富獎勵！趁這個機會獲取轉蛋券與轉蛋幣，進行期間限定的轉蛋吧。善用獎勵中的魂力果實，也能幫助你拿到獲得魔神戰限定角色喔！

（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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