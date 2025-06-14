《百變小櫻》（Card Captor Sakura／庫洛魔法使）後繼故事「Clear Card（透明卡篇）」雖然已經完結，但CCS小櫻熱潮仍然未減退過。由漫畫、改篇至TV動畫，香港亦都即將舉行《百變小櫻展》魔法美術館展覽，各位小櫻fans大為興奮！其實早年東京六本木Hills曾舉行「百變小櫻展」，身為小櫻fans的記者就親身為大家紀錄場內精彩內容，就算錯過了都可以看相重溫。



👉 《百變小櫻展》魔法美術館登陸香港｜重溫魔法奇蹟揭開童年序幕

無論是童年回憶，或者近年才開始接觸《百變小櫻Magic Card》（Card Captor Sakura／庫洛魔法使），大都會被可愛的小櫻所吸引著吧，今次於六本木Hills舉行的「百變小櫻展」就由小學篇至最近Clear card的初中篇的內容，展出多達百多張漫畫及插畫原畫外、大量知世為小櫻準備的「戰衣」實物外，更有所有古羅卡、小櫻卡以及透明卡展出，會場內更展出首次登場的「幸福」／「感謝」卡。

雖然已到展期尾聲，但仍然排隊者眾，排近半小時才可以入場。（林勇攝）

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第一部份 初來的書庫

一入到來就看到多本大大的書籍，印上了百變小櫻的故事、人物關係、百變衣裝以及小櫻的金句等，好讓各位小櫻fans熱熱身。

第一個房間就聳立多本魔法書，紀錄了不少小櫻的基本故事及資料。（林勇攝）

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第二部份 Special Theater（不可拍攝）

短短數分鐘專門為今次的展覽而製作的動畫，看到基路仔為各為小櫻fans介紹今次展覽的「原創故事」，而且首張未曾在故事公開過的「新卡」（透明卡），於展場內登場...

特別影院播放的影片，完全禁止拍攝。（圖片來自展覽官網）

第三部份 花之部屋

滿天花瓣的部屋，原來是一直以來參觀者自由貼上花瓣貼紙而成的房間，各位fans都可以拿取房內的貼紙，「創造」自己的花瓣圖案。

大家可動手在牆上貼上花紙。（圖片來自展覽官網）

第四部份 被包圍了．知世的工房

小櫻最好朋友「知世」在每一集中都會為小櫻準備不同的「戰衣」，今次場內就模擬了她的工作室，看到4件小櫻衣裝的實物，近距離看到每一件衣服都製作得非常仔細漂亮。

小櫻第一件最為iconic的魔法衣服亦有展出。（林勇攝）

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第五部份 迷之原畫地帶（不可拍攝）

前期小學篇至後期中學篇故事，合共多達200多張漫畫原畫，以及彩色插畫原畫展出，一幕幕的精彩感人的故事再次在大家面前重現。

迷之原畫地帶有超過200張插圖。（圖片來自展覽官網）

第六部份 記錄之部屋

巨型小櫻掛畫加上故事的時間線，以及所有漫畫單行本，令大家可以在這裡回顧小櫻的故事。

專門為今次展覽而特別繪畫的主題小櫻插畫，加上第身大的小櫻紙立牌，可以與小櫻一同拍照。（林勇攝）

第七部份 巨大基路仔

2米以上高的基路仔公仔，可讓各位fans近距離與牠抱抱拍攝，很多少女fans看到牠都非常興奮呢。

超巨型的基路仔，很多少女fans都為牠傾倒。（林勇攝）

曾經在漫畫連載月刊附送的小櫻贈品（按下圖放大）

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第八部份 卡之間

由古羅卡、小櫻卡及透明卡，所有的魔法卡都在這房間內展出，而且更有最後一張全新的巨型透明卡展出，記者今次因為已經是展期後段的「幸福卡」，而前半展期則是展出是「感謝卡」。

全魔法卡實物展出（林勇攝）

卡之間展區（按下圖放大）

第九部份 紀念品店

不用多說，是小櫻的fans都會準備大量金錢，購入為今次展覽特別設計推出的精品吧。

最後小櫻希望各位fans都可以獲得「幸福」。（最後所有參觀者都可以獲取一張「幸福」的clear card／林勇攝）

追加部份 小櫻Cafe

小櫻Cafe就在展區旁邊，數款以小櫻、基路仔等角色為主題的食物及飲品，每一款都非常漂亮之餘，亦非常美味！

按下圖片放大

「百變小櫻展：魔法美術館」香港展覽詳情

「百變小櫻展：魔法美術館」將於2025年7月5日至2025年8月31日在旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena舉行 。門票將於2025年6月6日上午11時起開售 。預售期間（直至2025年7月4日23:59），可購買預售雙人票（HK$168/套）或預售特典票（HK$210/套，含入場票、小櫻特效卡及明信片套裝） 。

早鳥預售 👉 雙人／特典套票

活動日期：2025年7月5日至2025年8月31日（前期為2025年7月5日至7月31日；後期為2025年8月1日至8月31日）

開放時間：11:00AM－10:00PM（最後入場時間為09:00PM）

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

體驗時間：45分鐘走進魔法美術館：展覽亮點搶先看



【早鳥門票資訊】

早鳥雙人票｜HK$168/套

早鳥特典單人票｜HK$210/套



- 早鳥開賣時段: 即日 至 2025年7月4日23:59（香港時間）為止

- 購買早鳥門票的人仕，入場時會收到實體門票。

- 購買雙人票的2人必須一同進入展覽場地

- 早鳥特典單人票包含1張入場票及展覽畫集，展覽畫集數量有限，售完即止

