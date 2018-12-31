日本niconico 「媒體總評2018秋番排行」！本季霸權竟然是......

【niconico 媒體總評2018秋番排行】 每一季動畫結束後都要慣例來看一下這個排行，niconico 動畫網站在揭曉以自家使用者意見排名的 2018 秋季動畫排名前，先揭曉了「媒體總評動畫排行」，包括紙本雜誌、網站等共五家媒體，將投票結果獨立統計後再交由 niconico 動畫網站集計。

根據「媒體總評2018秋番排行」這個排名，2018 年秋季動畫的霸權是《佐賀偶像是傳奇》、第二名是《SSSS.GRIDMAN》、第三名則是《刀劍神域 Alicization》、第四名是《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、第五名是《JOJO 的奇妙冒險 黃金之風》。

+ 7 + 6 + 5

前十名中還有《青春豬頭少年不會夢見兔女郎學姐》、《弦音 -風舞高中弓道部-》、《強風吹拂》、《我讓最想被擁抱的男人給威脅了。》、《終將成為你》。不過畢竟這是集合各媒體社群的答案所統計出來的結果，至於又會與 niconico 動畫網站的調查顯示怎樣的差異，這也是大家所好奇的。

niconico 動畫網站所舉辦的「使用者們的認真選擇！動畫總選舉 2018 秋」，將在 12 月 28 日日本時間晚上 6 點開始投票，到日本時間晚上 11 點截止，使用者將要從十月到十二月間播放的 72 部秋季動畫中選出一部最喜歡的作品。投票全程將會在 niconico 生放送直播，對結果有興趣的用戶不妨追蹤一下。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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