【魔獸世界】10年前名場面重現！玩家神還原憤怒之門之役成熱話

《魔獸世界》3.0 版本《魔獸世界：巫妖王之怒》的「憤怒之門之役」事件想必是讓不少玩家留下了相當深刻的印象吧？部落與聯盟的北裂境遠征軍隊抵達了天譴軍的關鍵防線憤怒之門，準備展開最後的攻勢終結巫妖王，卻遭到了意想不到得第三方奇襲，導致部落、聯盟與天譴軍都遭到重創而撤軍。

「憤怒之門之役」的劇情動畫可是讓不少人留下了相當深刻的印象

而該事件的劇情動畫過了10年之後又再一次成了近期的熱門話題之一，獲得關注的原因與《魔獸世界：決戰艾澤拉斯》進展無關，而是因為有位玩家打造了重製版「憤怒之門之役」劇情動畫，整體的重現品質可說是相當細緻，讓其成了近期的熱門影片之一。

點圖欣賞神還原《魔獸世界》名場面「憤怒之門之役」！▼

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該部非官方重製作品為玩家IKedit的傑作，而這並不是他第一次做這樣的嘗試，在今年8月也以同樣的形式推出了重製版《諸神之地祖阿曼》宣傳動畫，不過讓他獲得高關注的作品則是其以自身想像打造的《魔獸世界：軍臨天下》相關動畫「滅絕」玩家若對他的創作有興趣，也可至其個人YouTube頻道查看其他相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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