手遊《幽遊白書 極限戰魂》重溫冨樫人氣經典！事前登錄開始

【《幽遊白書 極限戰魂》幽☆遊☆白書GENKAIバトル魂】日本Mobcast Games與eitarosoft共同合作，預定於 2019 年在日本手機平台推出，以「冨樫義博」人氣動漫《幽☆遊☆白書》為題材的手機新作《幽遊白書 極限戰魂》（幽☆遊☆白書GENKAIバトル魂，中文名暫稱），宣布自即日起正式展開遊戲事前登錄讓玩家們申請預約。

《幽遊白書 極限戰魂》日本預約開始。（Gamebase）

本作為一款以日本漫畫家「冨樫義博」人氣動漫《幽☆遊☆白書》為題材的角色養成型動作角色扮演遊戲。遊戲中，除了將會把原作世界觀、幽助、藏馬與飛影等人氣角色全部收錄登場，也將會把包括靈丸、邪王炎殺拳等各式各樣充滿魄力的必殺技絕招完整收錄，讓玩家們可以自由地操縱自己喜歡的角色來進行戰鬥，或是透過線上多人模式與其他玩家的角色共同奮戰協力挑戰強敵，展開一場橫跨人界、靈界與魔界的超級大戰！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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