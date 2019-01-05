MC仁殺落旺角女人街　香港街頭文化限定店　保證全場真貨

MC仁與一班本地品牌老友，將於1月6日至31日，在旺角女人街（登打士街段）開設期間限定排檔，商品包括4PK、寧死不屈、福建音樂 tee、大豆芽水產搪膠玩具、本地品牌One of One香港九七主題皮具及服飾，更強調全部是正貨堅料真品。

MC仁早在11年前已用「福建音樂」、「寧死不屈」等品牌做起買fashion送音樂的模式，服裝上帶有Message，也能令更多人接觸音樂；至後來與廚房仔等友人再組新品牌「4PK」，玩港產片和香港本土文化，商品產量不多，筆者非常想買的燒雞翼tee28座大王tee，非常神秘珍罕！（https://the4pk.com/）

終於，阿仁決定玩一次期間限定「實體店」。

說是「實體店」，其實也很虛幻，1月期間在旺角女人間排檔開店、朝行晚拆，星期六日或者會有人打碟、噴畫，不一定每日有人看鋪，沒獅日程表，見到就見。（鍾世傑 攝）

女人街以前都有幾家知名的海鮮食店（比如大金龍），紅衫魚版搪膠鮪魚先輩未能找到同類。（鍾世傑 攝）

為何要在女人街搞？學洪南話齋：「巴閉、英雄主義、疊馬」，合作兄弟多，比如大豆芽水產Chino會來賣香港人食飯常見的「紅衫魚」版鮪魚先輩搪膠，還有90後斯文皮藝職人ONE of ONE，擋位左邊粗口橫飛、右邊用女皇頭2蚊銀表達對97前後的矛盾心情，風格不一、亂咁fusion，真的很女人街、很地道。

參與活動的有4PK、大豆芽水產、寧死不屈、4PK、福建音樂、One of One。（鍾世傑 攝）

位置就在登打士街家樂坊、兆萬中心那邊，左轉入女人街後，在左邊第3、4檔左右就是了。（鍾世傑攝）

+ 6 + 5 + 4

在最多假貨的地方，賣真貨，豈不有趣？

今時今日，叱咤903都懂得用古天樂引起公眾注意，女人街搞街頭文化，你話係gimmick，其實why not？而MC仁也有自己一套理論去支持行動：「要做地道的香港街頭文化，最好方法當然是在街頭做。而講到香港街頭，我想到的就是女人街。」

女人街除了真假難分，MC仁也喜歡這裡一檔賣紀念品、下一檔賣情趣內衣的無序感。（鍾世傑 攝）

由80年代龍珠熨畫tee，去到老翻英超、NBA波衫，假Stussy、Supreme，女人街由古至今都是真真假假分不清，在最多假貨的地方賣真貨，豈不有趣？絕非指女人街以欺騙手法賣假貨，來到買Supreme背囊、NBA球衣的遊客，大都明白等同買3仔唔跟封面的道理、心照不宣，在這個買賣雙方長年跟足「江湖規矩」的市井集落賣真貨，這口號頗堪玩味。

+ 8 + 7 + 6

100蚊紙就見得多 新鮮紅衫衣你有冇見過

搪膠玩具品牌大豆芽水產設計師Chino Lam，年輕時其實曾跟著MC仁玩塗鴉、唱Hip Hop，今次參與女人街project，將原本日系刺身風格的搪膠鮪魚先輩改頭換面，成為香港人開飯必食、熟識到連百元紙幣都以它為別名的紅衫魚：「很多人只吃過魚生，未見過整條鮮魚。鮪魚先輩肚子像刺身般一片片切開，其實包含劏開魚身、給你一看究竟的理念。」封煎、茄蛋紅衫你食得多，但新鮮紅衫魚身上幾條黃色的側線，你又見過未？（限100隻／1月6日 星期日下午2時發售50隻，另外有50隻2019年1月12日 星期六，旺角皆旺商場地庫ToyStation抽籤發售）



#因為香港本土主題，今次商品購買者必須持有香港永久居民身分證(三粒星)，詳情留意facebook

「紅衫魚版」鮪魚先輩的身體，就以特殊上色去重現這幾條線，如果1月6日星期日12點去排隊買到，真要好好欣賞一下。（鍾世傑 攝）

+ 3 + 2

波多野、露出片，任由途人發現。（鍾世傑攝）

想在女人街賣香港主題原創商品

ONE of ONE由Geoff、Wallace兩位90後發起，在觀塘區有常設皮藝製作workshop。問到兩位年輕人對女人街的印像，兩位異口同聲說，新一代人都不會在女人街消費：「這裡感覺只是做遊客生意，商品都不是給本木人用的。就算是那些老翻Supreme，都是大陸生產的偽美國貨，所以我們就想，要在女人街賣香港人設計生產，以香港為主題的商品。」

比起MC仁的4PK，1/1的商品比較「文青」，英女皇兩蚊銀圖案tee、皮製「賣旗袋」、會打出「30.6.97 前日期前最佳」價錢標籤的price tag槍。（http://www.1of1leatherlab.com）

ONE of ONE正職為皮藝工房，很多東西都只此一件全手製。（鍾世傑攝）

15號One of One會有現場活動，在類似「賣旗袋」（絕對不是賣旗）入一個大餅，就可以打一個97年6月30日到期價錢牌。（鍾世傑攝）

+ 3 + 2