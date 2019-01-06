高達 鐵血的孤兒 外傳Urthr Hunt　端白星高達擔正 手機app作品

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《高達 鐵血的孤兒 Urthr Hunt》外傳發表，新高達名為端白星，男主角極似三日月兒子阿曉！將不日於ANDROID / iOS平台以APP形式推出。

《高達 鐵血的孤兒》新作《Urthr Hunt》( 狩獵烏爾德)在fans活動中公布，新高達名為「端白星」，而男主角維達利奧．阿凡的外形、髮型、身高都非常像三日月與「矮妹」亞多娜·米古斯達，所生的兒子曉。

《高達 鐵血的孤兒》外傳Urthr Hunt 主宣傳插圖

那究竟是否真的由三日月兒子當主角？不！這是一部外傳，故事跟正傳一樣在P.D.323年，主角是金星的孤兒維達利奧．阿凡。金星是在開拓競爭中敗在火星手下的邊境星球，專門給地球流放罪犯。
有一日維達利奧．阿凡從別人口中得知同樣是年輕孤兒的鐵華團創了一番事業，令維達利奧也想以一己之力改變金星，此時一個神秘的女子歌娜露．哥莎代表Urthr Hunt來尋找船員……

新作由鐵孤版原班人馬製作，導演依舊是長井龍雪，伊藤 悠人設，海老川兼武、形部一平當機設。而BANDAI表示這作品將會是一款手機軟件，並會利用社交平台成立「鐵血應援團」，其實就等如事前登錄，以Twitter/LINE/email登記可拿到不同款式的WALLPAPER，那最終《高達 鐵血的孤兒》外傳Urthr Hunt 是否手機GAME？會有課金成份？期待進一步公開情報！

https://g-tekketsu.ggame.jp/

以LINE/Twitter/Email登錄可分別取得各款WALLPAPER及ICON。

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