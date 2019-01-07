手遊《瑪奇-夢想生活》釋出新系統　可捏臉、新時裝！

【瑪奇-夢想生活 iOS / Android 手機遊戲】由韓國 Nexon 正式授權的《瑪奇mabinogi》系列新作手遊《瑪奇-夢想生活》，菁英封測已於上週完美落幕，並且將於近期展開公測，營運團隊也於今日釋出捏臉系統及時裝系統介紹，讓玩家一睹為快。

豐富的捏臉系統 隨意搞怪裝可愛

在《瑪奇-夢想生活》內，有超多的特色髮型、臉型、膚色、五官等特徵任君挑選，玩家可以根據自己的喜好搭配出屬於自己的個人特色，無論是想要一個全世界都欠你錢的臉，還是想要一個隨時都在嘲笑別人的臉，通通都可以讓你發揮創意，自由製作出獨一無二的專屬容顏。

+ 4 + 3 + 2

隨心情自由搭配的時裝 讓你每天穿新衣

在遊戲中，玩家能透過不同的服裝搭配，使角色更加獨特，不論是帥氣的服裝還是搞笑的時裝，有各種不同風格的造型可以選擇穿搭，讓你天天都可以穿新衣服，讓你每天都陷入時裝的選擇障礙。

而且最特別的是時裝擁有強大的染色系統，玩家可以根據自己的喜好來搭配顏色，就算是同一套時裝，也絕對不會撞衫，讓玩家自由打造個人化專屬角色。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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