Hitman刺客任務1月推出舊作高清化合集 4K殺手執行任務

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Hitman 2叫好又叫座，如果玩過Hitman 2之後想回頭補完系列舊作的話機會來了，IO Interactive已公布將會推出Hitman舊作高清化合集Hitman HD Enhanced Collection。

Hitman系列的兩款舊遊戲《Hitman: Blood Money》（刺客任務：黑錢交易，PC/PS2/Xbox）和《Hitman: Absolution》（刺客任務：赦免，PC/PS3/Xbox 360）將會高清化，注意由於是高清化（remaster）而非重製（remake），所以大家不要遊戲畫面會提到升Hitman 2的現代級數；不過官方亦大派定心丸，指遊戲除了會升級為4K 60FPS畫面外，亦有各種提升及改進，包括材質提升、光影效果改善，以及改善遊戲操作等。（以下為舊版遊戲圖片）

遊戲預定於2019年1月11日開售，只設數位版本，售價59.99美元，平台為PS4及Xbox One。Hitman系列各來都有在PC平台上推出，不過今次這個高清合集會否登錄PC（或Steam）就暫時未有消息。另外官方目前仍然未發布遊戲影片或截圖，無法得知畫面提升的程度，不過遊戲推出在即，應該很快就會進一步公開了。

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