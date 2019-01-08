《Alien：Blackout》為電影《Alien 異形》粉絲而設的求生遊戲

身為《異形》電影的粉絲就絕對不能錯過1月24日於iOS／Android等手機平台上推出的《Alien：Blackout》。玩家以第一人稱的視覺偵測異形們，及維持自己生命。當中更設有七種不同難易度設定，不論任何程度的玩家都可以擁有刺激的遊樂體驗。

提到人氣電影《Alien 異形》，想必粉絲們一定都對電影裡登場，會寄生在人體內破體而出，並具有強烈攻擊性的恐怖怪物「Xenomorph 異形」印象深刻！至於這次的《Alien：Blackout》，則是以《異形》為題材的手機新作。在遊戲中，將會以因為異形入侵而面臨毀滅死亡命運的「Yutani 尤坦尼集團」的宇宙站做為舞台，玩家們將扮演女主角「Amanda Ripley 亞曼妲．雷普莉（電影版女主角艾倫．雷普莉的女兒）」，並在這座異形橫行的宇宙戰中為了生存而戰！



在本作中，將與《Alien：Isolation》一樣以電影版第一、二集之間的時間做為背景，除了將會加入讓玩家們使用全像攝影地圖或偵查鏡頭、動態追蹤等工具來偵測異形們的動態，增加自己生存的機率，帶給玩家們一般手機遊戲所沒有的全新設計與遊戲性之外（不過太空船電力有限，因此如果用電過度將導致停電，此時就必須與異形們在黑暗中進行交戰），還將會加入以亞曼妲與夥伴船員們的生存為目標的七種不同類型難易度設定，讓玩家們可以在手機上盡情享受彷彿電影版那樣的恐怖與動作冒險樂趣，喜歡電影版的粉絲們到時可別錯過手機版的遊戲體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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