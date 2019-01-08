《異形》40周年突發新官方預告片 準備出《異形：孤立》續作？

【異形 40周年】不經不覺原來《異形》系列已經有40年歷史；但相比其他老牌IP，《異形》系列似乎相對低調動作也不多；直到最近《異形》官方推特突然公開一段新影片，相信是新作遊戲的預告。

《異形》電影首作在1979年播放，算一算原來今年已經是40周年。40周年期待有新動作是情理之中，而《異形》官方推特在不久前就公開了一條Teaser Trailer，推文內容則為「40年前，諾斯特羅莫號飛船（Nostromo）失蹤...2019年，Amanda Ripley將不惜代價揭開背後秘密」。Nostromo自不用說是《異形》中主角一行人乘坐的太空船。

40 years ago, the Nostromo disappeared... In 2019, Amanda Ripley will uncover the secrets it left behind — no matter what. #AmandaRipley #ReadPlayWatch #January pic.twitter.com/N5XybNB1Tj — Alien (@AlienAnthology) 2019年1月5日

單從影片中未能解讀太多訊息（因為影片主要都是以當年電影版片段剪輯而成）；具體就是說Nostromo的船員消失的同時留下了一個秘密，亦即是Amanda想要找出的秘密。暫時不知道這個影片代表什麼，但從影片最後的「READ、PLAY、WATCH」標語來看，可能是將會推出故事性較重的文字冒險遊戲，又或者是主機遊戲《異形：孤立》（Alien: Isolation）的續作等。

影片同時說「秘密」將在2019年內公開，相信很快便會有進一步消息。

如果對《異形》不太熟悉或是已經忘記了劇情的朋友：

Amanda Ripley是《異形2》（又或者說整個異形系列的）主角Ellen Ripley的女兒，雖然她本人未曾在《異形》（被刪剪片段中有提及，後來在DVD版有加入此片段）或《異形2》（只有照片出現）中登場。設定上Amanda Ripley在第一集《異形》時為10歲；《異形2》發生在《異形》57年後，在故事發生前Amanda Ripley已因癌症離世，享年66歲。而2013年推出的主機遊戲《異形：孤立》（Alien: Isolation）便是由Amanda Ripley擔當主角，填補了《異形》和《異形2》之間的故事。（下圖為《異形：孤立》Alien: Isolation遊戲畫面）