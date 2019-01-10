HKT48 一姐 指原莉乃 畢業喇！秋元康接班人感性自白單飛心情

【HKT48．指原莉乃】HKT48成員指原莉乃早前於富士電視台綜藝節目《Wide na Show》（ワイドナショー）中擔任嘉賓，被問到將於4月畢業的她，早於幾年前已經開始考慮什麼時候要畢業的問題。

「決定在上次演唱會（HKT48コンサート in 東京ドームシティホール～今こそ団結！ガンガン行くぜ8年目！～）宣布的時候也與秋元老師（秋元康）和工作人員們討論過」，「秋元老師卻說『就照指原喜歡的去做就好』」。老實說，我以為會被挽留，會來往幾回合呢！（和秋元老師要談上好幾次），心想會有互相攻防拉据的時候，結果是我一回合就KO了。晚餐也很乾脆的結束、很乾脆地回去了。『還有接下來的人生，在喜歡的時間點畢業也沒關係呢』我認為秋元老師是這麼想的。」

此外，當主持人東野幸治提到「乃木坂46和欅坂46的氣勢變強了…」的時候，指原談到了她的煩惱：「待在這裡有好處也有壞處。在團體當中我想算是具備一定知名度，不過也由於這關係所以給觀眾綜藝感的印象太過強烈，明明其他也有許多很可愛的孩子、很有趣的成員。自己所給人帶來的印象太強烈，是件很討厭的事，我從好幾年前開始就這麼覺得了，不過我有時也存在去依賴團隊的心情。」

HKT48指原莉乃相貌平平、曾流出不雅照，卻成功洗底更搞作多多，被譽為「秋元康接班人」▼

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至於將來，指原表示「老實說，對於4個月後就要畢業，我沒有很明確接下來怎樣做的想法，如果能夠做跟綜藝相關的工作是很棒的事。要自己來說有些那個…不過是想要將團體的工作和個人的工作都拋在腦後。其實我也想要去旅行之類，或者帶家人去玩，也想要去國外看一看。」

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