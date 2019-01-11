《Final Fantasy Digital Card Game》線上卡牌對戰 封測招募玩家

【Final Fantasy Digital Card Game 卡牌遊戲】日本 Square Enix 宣佈，預定於 2019 年推出一款 PC 網頁線上對戰卡牌新作《Final Fantasy Digital Card Game》登場與玩家們見面，並自即日起在官網展開 CBT 刪檔測試玩家招募讓玩家們先來申請報名。

本作為一款以官方旗下人氣 RPG 系列《FF》為題材的完全新作線上對戰卡牌遊戲。在遊戲中，將採用敵我雙方同時動作的同時回合制的卡牌對戰玩法，玩家們可以收集過去自己喜歡的《FF》系列角色（每個角色都將會各種不同的技能特性）、召喚獸、魔法等卡牌登場，讓玩家們可以收集自己喜歡的卡牌編組最強的牌組，來展開最刺激火熱的線上卡牌對戰廝殺！

（gamebase）

至於在本作 CBT 刪檔測試方面，預定從 2019 年 1 月 18 日～1 月 25 日為止，封測招募則是從 2019 年 1 月 9 日～1 月 15 日為止，預定招募 1 萬人參與測試（報名如超過此人數則將以抽籤決定），玩家們只要用有 Yahoo！Japan（日本雅虎）ID 即可進行報名（測試資格將於 2019 年 1 月 17 日前以郵件通知），有興趣的玩家們不妨現在就趕快先上官網來確認看看吧！

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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