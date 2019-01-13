紀念漫威之父！Blizzard打造《魔獸世界》角色向Stan Lee致敬

《魔獸世界》雖然有著屬於自身的世界觀設計，但開發團隊有時也會加入一些相當另類的角色，藉此來向現實中的知名人物致敬。而近期官方便再一次的為某位現實知名人物打造了一位角色，在昨日的測試伺服器更新後便讓其在聯盟主城暴風城內四處遊蕩。

相信許多喜愛美漫作品的玩家都看得出來，這位名為 Stanley 的 NPC 便是漫威之父 Stan Lee，除了外觀符合外，他也會不時呼喊其座右銘「Excelsior！（精益求精！）」。該位知名創作者已在 2018 年 11 月 12 日離世，Blizzard 打造的這位角色便是為了紀念這位英雄創作者。

而根據 Wowhead 的資訊，Blizzard 並沒有將 Stanley 打造成聯盟專屬的致敬 NPC，在測試伺服器所提供的檔案便有著身穿部落蠻兵裝的 Stanley 模組，只是當前還無法確立會在部落何處遊蕩，但就其裝扮來看，可推測也會是在部落主城奧格馬出沒。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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