The Division 2 / 全境封鎖 2 PC版系統需求公開 4K HDR全支援

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【The Division 2 / 全境封鎖 2】 Ubisoft將於3月15日推出的《Tom Clancy's The Division 2》（全境封鎖 2），日前公開PC版特色及系統需求，除了確定支援4K、High Dynamic Range（HDR）外，並支援更多PC版獨有特色；而系統需求亦隨之增加，保守估計機價要破萬？

PC 版《The Division 2》（全境封鎖 2）比家用機版（PS4 / PS4 Pro / Xbox One）會有更佳的遊戲體驗，例如畫面更新率及顯示解析度將會無上限、而使用者介面及抬頭顯示可以由玩家自訂、更支援多個螢幕及寬螢幕、可變更新率及支援High Dynemic Range（HDR）。似乎PC版遊戲畫面相對地更吸引高要求玩家吧。

Ubisoft 公開 The Division 2 / 全境封鎖 2 PC版系統要求 （Ubisoft官方網站截圖）

Ubisoft公布的遊戲PC系統需求

最低需求 – 1080p | 30 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10
中央處理器：AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K
記憶體：8 GB
顯示卡：AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670
顯示記憶體：2 GB
DIRECT X：DirectX 11 | 12

建議系統需求 – 1080p | 60 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10
中央處理器：AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790
記憶體：8 GB
顯示卡：AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970
顯示記憶體：4 GB
DIRECT X：DirectX 11 | 12

高標系統需求 – 1440p | 60 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10
中央處理器：AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K
記憶體：16 GB
顯示卡：AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070
顯示記憶體：8 GB
DIRECT X：DirectX 11 | 12

菁英系統需求 – 4K | 60 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10
中央處理器：AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X
記憶體：16 GB
顯示卡：AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI
顯示記憶體：11 GB
DIRECT X：DirectX 11 | 12

4K PC版 The Division 2 / 全境封鎖 2 畫面睇真啲
【點圖放大】

The Division 2 / 全境封鎖 2 在4K及HDR下，環境變化更清晰易見

+5
+4
+3

4K最平入場 萬元起跳

要達到菁英系統需求（4K@60fps）需求，Ubisoft建議玩家於《The Division 2》（全境封鎖 2）使用現時最高階的PC系統配置；根據表列，如選用Geforce 2080 Ti顯示卡（平均約HK＄12,500）及Intel Core i9-7900X 中央處理器（售價平均HK$7,300-7,500）已經突破2萬大關！而選用 AMD Radeon VII顯示卡（約699美元 / HK$5,452）及AMD Ryzen 7 2700X 中央處理器（平均HK＄2,500）加上16GB RAM （約HK$1,000，8GB X 2 每條約500元），4K 入場費最平可以約HK$9,000左右（注意未計算支援4K電腦螢幕、硬碟及其他電腦周邊），大約是4部 PS4 Pro 加起來的價錢吧！

The Division 2 全境封鎖2 唔上Steam 轉登陸Epic Games Store？
【PS4、Switch、PC】2019年內推出　最期待必玩遊戲20選（下）
The Divison 2 / 全境封鎖2 新預告公開　免費Beta封測資格登記中
Division 2 / 全境封鎖 2 開發內容揭密　華盛頓原比例真實戰場
《刺客教條》元祖製作人Jade Raymond獲2019紐約遊戲傳奇大獎
刺客教條：奧德賽 Google Project Stream 免費送？要乎合雙條件
Ubisoft收購伺服器供應商i3D.net　想同薯仔Server講bye bye？
工人物語 The Settlers History Collection 7合1遊戲賀25周年
刺客教條 奧德賽 Assassin's Creed Odyssey 初心體驗
【刺客教條 奧德賽 攻略】傳奇武裝全效果功能解拆
《衰仔樂園：真實之杖》Switch 重現　玩轉哈利波特樹枝變魔法棒
刺客教條 奧德賽 PS4 Season Pass新追加內容透露 送高清舊作？
榮耀戰魂 / For Honor 行軍之焰大更新 武林四俠免費加盟（有片）
刺客教條：奧德賽 Assissin's Creed Odyssey 惡戰美杜莎（有片）
Gamescom 2018 德國科隆 遊戲展圖集 DMC5 瑪利歐派對 Fallout76
Rainbow Six虹彩六號 Major 6 總決賽 最強美歐大戰鹿死誰手？
Rainbow Six 彩虹六號 「暗空行動」揭示 電盾夠屈燒焊槍破牆
【SIX Major】虹彩六號 巴黎電競大賽花絮篇 遙控偵察車成真！
Rainbow Six 虹彩六號 Major 6 電競大賽 巴黎 開打【獨家直擊】
Rainbow 6 虹彩六號 SIX 國際賽巴黎開打 附廣東話直播連結

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持香港愛護動物協會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10079

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。