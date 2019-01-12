【The Division 2 / 全境封鎖 2】 Ubisoft將於3月15日推出的《Tom Clancy's The Division 2》（全境封鎖 2），日前公開PC版特色及系統需求，除了確定支援4K、High Dynamic Range（HDR）外，並支援更多PC版獨有特色；而系統需求亦隨之增加，保守估計機價要破萬？

PC 版《The Division 2》（全境封鎖 2）比家用機版（PS4 / PS4 Pro / Xbox One）會有更佳的遊戲體驗，例如畫面更新率及顯示解析度將會無上限、而使用者介面及抬頭顯示可以由玩家自訂、更支援多個螢幕及寬螢幕、可變更新率及支援High Dynemic Range（HDR）。似乎PC版遊戲畫面相對地更吸引高要求玩家吧。

Ubisoft 公開 The Division 2 / 全境封鎖 2 PC版系統要求 （Ubisoft官方網站截圖）

Ubisoft公布的遊戲PC系統需求

最低需求 – 1080p | 30 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10

中央處理器：AMD FX-6350 | Intel Core I5-2500K

記憶體：8 GB

顯示卡：AMD Radeon R9 270 | Nvidia Geforce GTX 670

顯示記憶體：2 GB

DIRECT X：DirectX 11 | 12

建議系統需求 – 1080p | 60 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10

中央處理器：AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core I7-4790

記憶體：8 GB

顯示卡：AMD RX 480 | Nvidia Geforce GTX 970

顯示記憶體：4 GB

DIRECT X：DirectX 11 | 12

高標系統需求 – 1440p | 60 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10

中央處理器：AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core I7-6700K

記憶體：16 GB

顯示卡：AMD RX Vega 56 | Nvidia Geforce GTX 1070

顯示記憶體：8 GB

DIRECT X：DirectX 11 | 12

菁英系統需求 – 4K | 60 FPS

作業系統：Windows 7 | 8 | 10

中央處理器：AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core I9-7900X

記憶體：16 GB

顯示卡：AMD Radeon VII | Nvidia Geforce RTX 2080 TI

顯示記憶體：11 GB

DIRECT X：DirectX 11 | 12

4K PC版 The Division 2 / 全境封鎖 2 畫面睇真啲

【點圖放大】

The Division 2 / 全境封鎖 2 在4K及HDR下，環境變化更清晰易見

+ 5 + 4 + 3

4K最平入場 萬元起跳

要達到菁英系統需求（4K@60fps）需求，Ubisoft建議玩家於《The Division 2》（全境封鎖 2）使用現時最高階的PC系統配置；根據表列，如選用Geforce 2080 Ti顯示卡（平均約HK＄12,500）及Intel Core i9-7900X 中央處理器（售價平均HK$7,300-7,500）已經突破2萬大關！而選用 AMD Radeon VII顯示卡（約699美元 / HK$5,452）及AMD Ryzen 7 2700X 中央處理器（平均HK＄2,500）加上16GB RAM （約HK$1,000，8GB X 2 每條約500元），4K 入場費最平可以約HK$9,000左右（注意未計算支援4K電腦螢幕、硬碟及其他電腦周邊），大約是4部 PS4 Pro 加起來的價錢吧！

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