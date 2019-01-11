《高達 閃光之凱薩衛》首支電影預告公開　神秘名字引發搜尋熱

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《高達 閃光之凱薩衛》(ガンダム 閃光のハサウェイ)將於2019年冬季放映，首支預告已在1月10日公開，短片中出現的新名字Nejen引發大量google搜尋。

《高達 閃光之凱薩衛》(ガンダム 閃光のハサウェイ)將於2019年冬季放映，由富野由悠季親自寫小說原作的《馬沙之反擊》正式續集，由林有德敗家仔凱薩衛擔正，首支預告已在1月10日公開。

UC NEXT 0100 是以獨角獸為起點，再寫100年的UC史。

在凱薩衛的時代，聯邦未有改善，反而開始以幾乎搜捕的形式，強制庶民定居於太空，能夠留在地球的都像同敗家仔一樣，都是靠老豆的勢力。

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短片證明《閃》是多邊形動畫、畫風細膩，小至連凱薩衛皮鞋中的沙也有製作，然而內容實在不甚了了，鏡頭以第一身視點，有人問在沙灘發呆的凱薩衛：「你有冇聽過尼俊這名字? 如果有，我可以帶你走。」之後凱薩衛馬上站起來，鏡頭一轉已看到類似RX-104FF Penelope Gundam的機體飛走，完!

原來凱薩衛名字叫Hathaway

片中出現的應該是Penelope

只要在GOOGLE打ハサウェイ，已經自動聯想「閃光のハサウェイ ネオジェン」，證明很多人搵。

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