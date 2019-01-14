前欅坂46今泉佑唯專訪：寫真集被讚肌膚超水嫩　自爆秘訣竟是……

「今年的抱負如果要用一個字表示的話就是『輝』。希望自己能夠綻放著光芒！去年參與『恋のツキ（東京電視台系日劇）』的演出，想要更加增進自己演技的意念越來越強。其中最想挑戰精神病患者這種角色。最後希望大家能夠稱呼我女演員那就好了。」 用著凜冽專注的眼神說著話，就連女生說不定都會為之心動。在採訪這天即使攝影持續整天仍然沒有顯出疲態，繼續散發著活力的模樣與我們對話，表情自然地微笑著。不小心與她對到眼，圓圓大大的眼睛化為月彎，向我們展現天真無邪的笑容。

欅坂46前成員今泉佑唯。（ATC Taiwan提供）

擁有這個笑容的主人叫做今泉佑唯（20歲），綽號『ずーみん』『ずみこ』的她在2018年11月離開待了三年的偶像團體『欅坂46』。現在主要以雜誌模特兒及電視劇、舞台演出為核心，逐漸在許多領域中活躍著。對於開始這條全新道路的她，2019年是個至今無法想像，混雜著期待以及不安的開始。在這個閃亮的雙眼之中，到底在思考著什麼呢？藉這次採訪機會就以「至今為止」還有「從今以後」對我們透露所有的心聲吧！ずーみん！

【想與粉絲拉近距離】

「今後，即使作為一個女演員，我認為與粉絲間的距離感也相當重要。對於大家來說畢業不就是『啊，看來往後見不到她了啊』對吧。不過從正面意義上來說，與其在團體那樣無法改變，不如在個人活動中能更加縮短與粉絲的距離。」今泉先是說到在加入演藝圈時就相當喜歡女子偶像，也有公演或者握手會的參加經驗，所以能夠切身的想像身為應援那方的想法。「例如『在排隊等待的時候要如何進行演出才不會讓粉絲們覺得無聊』或者『什麼活動才能讓大家覺得值回票價』我很喜歡不斷的思考這些想法，不論想多久都不會覺得厭煩！」

要認真回報一直以來支持著她們的人，有著如此想法的ずーみん讓更多人更加關注並喜愛的人氣，在去年10月發售的第一本個人寫真集『誰も知らない私』發售時獲得了驗證。當時在發售前就再版，首刷以10.15萬冊的數量開出銷售紅盤，當時獲得日本電子書店HMV『BEST of 2018』書本、漫畫部門銷售排行第二名、Oricon告示牌『2018年 年間本ランキング（2018年書籍銷售年榜）』第六名的好成績。

「一直都以女性嚮往的身材下去鍛鍊的緣故，希望能作出就連同性都能夠表達『希望變成這樣』的作品」有著如此強烈想法打造出來的寫真集作品，即使不經意地翻開，雙眼肯定也會對此感到不可置信。當開始閱讀時，雙手就不經意的一直不斷的翻下去「到..到底…這麼強大的腹肌到底是……！」當時腦袋只剩這句話飄過。

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【對於異次元級“Glaming Body”的佩服】

「在兩個月之間，從雙臀以及腹部為中心作了大～量的訓練。攝影開始的兩個禮拜前在試穿服裝的時候腹肌還沒有那麼明顯的分割出來，自己的屁股也不是自己想要的樣子，一度讓我有點挫折，在那之後每天都跑健身房，也有訓練到幾乎沒辦法從健身房好好走回家的時候呢。不過，訓練師一直跟我說著『請一定要相信自己能夠改變的！』我總是回他『哎呀騙人的吧！（笑）』，然後一邊這樣說著一邊持續著訓練。最後託臀舉訓練的福，雖然訓練時極限只能舉起30公斤，最後不但能夠成功舉起75公斤，腰圍還瘦了12公分！」

她的體脂肪實際上也下降了6%，她說道「腹肌的部分即使是在第二階段才開始訓練，至今也有維持下去♪」。能夠大聲地說著這句話的這位小女生真太厲害太可怕了。天使般的笑容，魔鬼般的身材這差距令人感到震驚，能夠熬過這種嚴苛訓練的毅力令人折服。就連寫真集的編輯負責人看到對比圖也目瞪口呆的表示「體型跟一開始好像是不同人一樣，她堅定的意志力是異次元級啊！」「其實我以前是不善長穿泳裝的。所以被很久沒聯絡的國中、高中的朋友說道『這腹肌比我還明顯啊！』『嚇了一跳。我也要以這種體型為目標！』。我也很高興『原來大家都有在關注我啊～』」

欅坂46前成員今泉佑唯。（ATC Taiwan提供）

更誇張的是，看著自己的女兒經過兩個月的訓練肌肉不斷緊實的父親也說「我是不是也要來去健身房走一遭啊。」這種不論男女老少都會受到刺激的身材，編輯幫忙起名為『glaming body』，取名的編輯表示「有點迷人（glamorous）但又帶點巨星般的風采（Charming），所以稱為『glaming』。」......恩！可以接受！「露出度較多的攝影這次是第一次，雖然有些緊張及擔心，但反而穿著泳裝及內衣的那種開放感，讓表情也變得自然的豐富了起來。想著『這麼純樸的我感覺也還不錯啊～』。跟工作人員配合得很好，攝影過程一直都相當開心！也有讓人看到會驚訝地，不顧形象大笑的照片……噗哈哈哈哈（回想後又再次笑出來）」

在這次寫真集挑戰嘗試製作日式義大利麵的ずーみん，現在也是每個禮拜都會有一天以上的日子自己煮東西吃，每天晚上也會上餐廳情報網站『食べログ』找尋著自己喜歡的店家。「雖然找了許多燒肉店，但有次工作人員帶我去吃的店吃一次就忘不了，是在東京南青山的燒肉店。店裡工作人員烤的鹽味牛舌總而言之只有好吃可以形容～烤內臟也讓人受不了啊（笑）！有機會能夠讓自己大飽口福的時候，好希望能夠再去一次啊！」

她表示除了在偶像時代交的朋友外，包含在節目中一起演出過的藝人等等，飯友變化還蠻大的。後來說著「因為不是怕生的那種人，基本上不太會在意性別及年齡跟別人展開對話」的ずーみん，提到「未來的男友」，她表示希望是個能夠好聊的類型。

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【約會絕對要去超級市場！】

「我啊，總而言之就是很喜歡笑跟講話，如果是個能夠負荷的了我這種情緒高漲的男生那就太好了。不論是天外飛來一筆的吐槽，風趣都很重要。不過，假設像這樣的兩個人在一起肯定會很吵！所以房子要住隔音效果良好的（笑）」比起打扮得漂漂亮亮去有格調的餐廳，更喜歡在家中「悠閒約會」的ずーみん，其實以前有過把朋友找來自己家，結果笑聲太大被警告的狀況，看來隔音效果確實有其必要性啊。

「如果要一整天都膩在一起的話，絕對要去百貨公司或超級市場！一起逛著衣服或者雜貨，最後買食材兩個人回家一起料理是最理想的。反倒是『每次紀念日都要到看的見夜景的店家慶祝』這種太精緻的感覺久了會厭煩。像那種每天能夠一起輕鬆快樂度過的另一半，如果有一天能夠遇見那就太好了。」不只在工作，就連私下都是下定決心就絕不掩飾，相當重視「忠實自己」的ずーみん，今後應該也是一邊在日常生活中尋找小確幸，一邊做為女演員、作為人繼續成長吧。她的魅力將會繼續延伸到什麼程度就連我們也無從知曉。

【肌膚水嫩的秘訣來自『除蟲噴霧』！？】

說到ずーみん的皮膚狀況，肯定能給見過面的人留下深刻的印象。看著寫真集更會感覺到皮膚光滑細緻的樣子……。這本寫真集是在義大利南那不勒斯的郊外為中心攝影，在住宿的地方有著茂密的綠木，正因如此，昆蟲也是一等一的多！為了守護編輯們那做為寶物的「Glaming Body」，攝影中一直為ずーみん噴上防蚊噴液。「託大家的福，明明是在草地上躺著打滾，或者耳邊已經聽到蚊蟲的嗡嗡聲，這趟拍攝我仍然完全沒有被蚊蟲咬過。其實這張封面照的皮膚看起來會那麼水嫩的緣故就是因為噴了防蚊噴霧的關係！呵呵！」

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【今泉佑唯 個人資料】

今泉佑唯（いまいずみ ゆい、imaizumi yui） 出身為日本神奈川縣的女演員、藝人。以前曾是女子偶像團體欅坂46成員。目前除了演員相關活動也做為日本時尚雜誌『ar』常規模特兒活動。在2019年3月開演，由つかこうへい所寫的作品舞台劇『熱海殺人事件 LAST GENERATION 46』中擔任女主角。並發售過個人寫真集『誰も知らない私』 官方網站：『YUI IMAIZUMI OFFICIAL SITE』 官方推特：＠yuuui_imaizumi 官方instagram：＠yuuui_imaizumi

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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