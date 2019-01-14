【Lost Dooors】超人氣逃脫系手遊最新作　逾40關卡挑戰腦力極限

日本 58Works 宣佈，自 1 月 11 日即日起在日本 App Store／Google Play 等手機平台推出一款脫出遊戲《Lost Dooors》讓玩家們免費下載遊玩。

《Lost Dooors》為全球累計下載超過 3,000 萬次以上的超人氣脫出遊戲《Dooors》最新作，在這次遊戲中，將會以遺跡為舞台，並收錄全部多達 48 關的關卡讓玩家們來不斷挑戰破關，玩家們需要活用腦力，搭配手機陀螺儀等功能來進行手機的揮動或傾斜等動作，才能順利解開隱藏在遺跡深處的謎團，或是找出各種隱藏通路不斷前進，喜歡《Dooors》系列的粉絲們不妨現在就趕快來下載挑戰看看吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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