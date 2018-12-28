《Grandma Request》密室脫逃手遊下月推出　全免費可調整難易度

chie ono 宣佈，預定於 2019 年 1 月上旬在日本 iOS／Android 手機平台上推出一款密室脫逃遊戲《Grandma Request》（脱出ゲーム グランマ リクエスト），至於價格則是免費。

《Grandma Request》為一款可以讓玩家們一路免費玩到最後，正統的密室脫逃解謎冒險遊戲。玩家們必須在古老的大宅中四處探索，尋找各式解謎的關鍵與線索，找出脫離這座大宅的方式才行。而在遊戲中，玩家們除了只要依靠簡單的觸控點擊操作即可進行探索冒險之外，遊戲也針對不擅長解謎冒險的玩家們設計了許多的線索提示功能（可透過難易度調整來使用這些提示功能），讓玩家們可以更容易找出脫逃的方法，享受成功脫逃的成就感與挑戰樂趣！

至於在本作故事背景方面，將會從主角因為留學而來到祖母家裡與祖母一起生活做為開端。雖然祖母對此感到非常高興，但卻趁著主角在睡覺的時候外出離開並留下留言，希望主角能在家裡幫她找到「某項東西」……而玩家們是否能順利完成祖母的交託，找出祖母指定的物品？

雖然祖母對此感到非常高興，但卻趁著主角在睡覺的時候外出離開並留下留言，希望主角能在家裡幫她找到「某項東西」……（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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