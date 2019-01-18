【Jump Force】火影忍者人氣角色參戰　漩渦慕留人外仲有佢哋！

遊戲動漫
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日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年2月14日在 PS4／Xbox One 推出，2月15日在PC Steam上架的動作對戰遊戲《Jump Force》（ジャンプフォース），官方又有新參戰人物的最新情報要公開給玩家們知道囉！

【Jump Force 最新火影忍者角色登場】在這次官方所公開的新參戰角色方面，將會收錄《火影忍者》中包括鳴人之子「漩渦慕留人（うずまきボルト）」、出手都是大排場的砂忍者村風影「我愛羅」、忍界創世之神「大筒木輝夜（大筒木カグヤ）」與木葉第六代火影拷貝忍者「旗木卡卡西（はたけカカシ）」等四名角色參戰，喜歡《火影忍者》的粉絲們到時可別錯過！

《火影忍者》人氣角色參戰《Jump Force》！（Gamebase）

另外，隨着本作OB公測即將自1月18日起在PS Store／Xbox Live正式展開，官方也特地公開本作指南動畫部分第一篇「基本操作篇」讓玩家們搶先確認欣賞，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來確認看看，好為即將正式開始的OB公測預作準備！

《Jump Force》「基本操作篇」（Gamebase）

OB公測實施時間

1st－日本時間1月18日 21:00～24:00（台灣時間 20:00～23:00）

2nd－日本時間1月19日 14:00～17:00（台灣時間 13:00～16:00）

3rd－日本時間1月20日 01:00～04:00（台灣時間 00:00～03:00）

4th－日本時間1月21日 05:00～08:00（台灣時間 04:00～07:00）

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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