高達《SD Gundam G Gen Cross Rays》公開 Wing Seed 00 鐵孤參戰

日本萬代南夢宮娛樂原訂定於 2019 年 1 月 22 日要正式公開《鋼彈》遊戲系列新作，在今（21）日中午搶先曝光新作為《SD鋼彈 Ｇ世代》系列新作，副標為《火線縱橫》，並且以日文、中文、英文、韓文的方式，向亞洲地區玩家介紹新作登場機體。

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從預告影片可知曉本作將接續《SD鋼彈 Ｇ世代 創世》之後，將有四個新世界彼此交錯，同時曝光了了新作中分別登場自《機動戰士鋼彈 W》、《機動戰士鋼彈 SEED》、《機動戰士鋼彈 00》、《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》的主角機體及其駕駛員。

《SD鋼彈 Ｇ世代 火線縱橫》雖然目前還未確定登場平台，但從前作《SD鋼彈 Ｇ世代 創世》先後推出 PS4 以及 Nintendo Switch 版本，玩家可期待這次有望雙平台同步發售，並且宣傳影片使用的字幕也先行預告了將針對亞洲推出不同語言版本。影片的最後則預告將在日本媒體 Famitsu 22日出版的週刊中有更多消息，而本週台北國際電玩展即將登場，玩家有機會在現場看到更多資訊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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