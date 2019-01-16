《高達創戰潛行者》GBN-基地高達HGBD 1/144　特長「鬚根」夠搶眼

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《高達創戰潛行者》模型最新作「HGBD 1/144 GBN-基地高達」來自《GUNDAM Build Divers》（ガンダムビルドダイバーズ ）這部完結了半年動畫，模型組件改良自外傳《GM的反擊》那款型仔吉姆GM/GM，變身高達後更加帥氣，當然也可擺出各種「JoJo立」型格動作！「HGBD 1/144 GBN-基地高達」盒繪及樣辦已經公開，將於1月內發售。上回GM/GM被大量掃貨玩改裝，今次基地高達恐怕同樣搶手。

在《高達創戰潛行者》（GUNDAM Build Divers）動畫中，GBN-基地高達（GBN-ベースガンダム）是網絡遊戲「GBN」營運公司使用的機體，將原來猶如盔着頭盔的GBN-警衛機的裝甲改造成宛若RX-78-2高達造型的裝甲，連配色都九成相似，整體性能隨之大幅提昇。

《高達創戰潛行者》GBN-基地高達HGBD 1/144模型盒繪好有氣勢，但其實在劇中只是跑龍套的機體（把GBN-守衛機換裝成高達型裝甲），遊戲公司的NPC保安阿頭也。（gundam-futab.info）

GBN-基地高達是把GBN-守衛機換裝成高達型裝甲的機種。機體性能也大幅提升。有着比RX-78-2長的下巴。（hk.gundam.info）

不過GBN-基地高達絕非RX-78-2。講到兩部機體最搶眼的不同之處，莫過於那比原祖RX-78-2高達來得長的紅色鬍鬚，其形狀是削尖而非RX-78-2的方正，顯得臉較長有種下巴兜兜的感覺。不妨跟下圖2015年推出的HGUC 191《機動戰士高達》RX-78 – 2高達1/144模型（HGUC(REVIVE) 1/144 RX-78-2ガンダム），比較有一下兩者面相異同。

2015年推出的HGUC 191《機動戰士高達》RX-78 – 2高達1/144模型（HGUC(REVIVE) 1/144 RX-78-2ガンダム）。（gtoys.blog48.fc2.com）

《高達創戰潛行者》中登場的保安GBN-基地高達，「HGBD 1/144 GBN-Base Gundam」（HGBD 1/144 GBN-ベースガンダム）參考價1,728日元，1/144比例組裝High Grade模型；預計1月19日發售。（bandai-hobby.net）

GBN-基地高達之原型GBN-守衛機，是配置在所有GBN次元世界的高達模型警衛。根據遊戲管理員等官方人員的指示行動。（hk.gundam.info）

GBN-基地高達在《高達創戰潛行者》動畫中並無太多出場鏡頭，僅於大結局負責將載入修正程式的飛彈運往各地。因此儘管模型盒繪好有氣勢，造型又經典，其實在劇中只是跑龍套的機體，遊戲公司的NPC保安阿頭也。其關節構造跟「HGBD 1/144 GBN-警衛機」相同，可動範圍大，裝甲成色則同動畫設定有分別，白色部份採用珍珠色，黃、藍、紅三色則帶有螢光質感，武器裝備有標準的光束步槍、盾牌和激光劍等。「HGBD 1/144 GBN-Base Gundam」（HGBD 1/144 GBN-ベースガンダム）參考價1,728日元，1/144比例組裝High Grade模型；預計1月19日發售。

《高達創戰潛行者》中登場的保安GBN-基地高達，「HGBD 1/144 GBN-Base Gundam」（HGBD 1/144 GBN-ベースガンダム）參考價1,728日元，1/144比例組裝High Grade模型；預計1月19日發售。（gundamholic.com）

《高達創戰潛行者》中登場的保安GBN-基地高達，「HGBD 1/144 GBN-Base Gundam」（HGBD 1/144 GBN-ベースガンダム）參考價1,728日元，1/144比例組裝High Grade模型；預計1月19日發售。（bandai-hobby.net）

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