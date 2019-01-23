日本畫家 Rockin'Jelly Bean 情色美女海報展：女…全部都係女！

日本幪面畫家Rockin'Jelly Bean，由即日至2月3日終於觀塘Dot Dot Dot Gallery 舉行海報展，Jelly Bean的作品以美艷的女性為主，帶有濃厚的荷里活C級片海報味，少少咸多多趣！由Bean先生親手拆網、絲印的複製原畫海報，售價由500至2000都有，場內亦有更珍稀的真跡和手繪原繪，價錢各有不同。

日本畫家Rockin'Jelly Bean，生於夏威夷、在京都長大，聽說他在年輕時因為車禍、臉上留有傷痕，所以以畫家身份見人時，都會戴上摔角手面具。他跟自己太太亦有一隊樂隊，負責彈bass（作為樂手他不會戴面具），除了畫畫也會搞時裝。

Rockin'Jelly Bean先生以畫家身份現身時，永遠戴上面具。（圖01／鍾世傑 攝）

Rockin'Jelly Bean作品展現場實況（鍾世傑 攝）

Rockin'Jelly Bean作品展現場實況（圖01／鍾世傑 攝）

Rockin'Jelly Bean作品展現場實況（圖02／鍾世傑 攝）

除了500至1000元的絲印畫，也有比較珍貴的原畫發售。

Rockin'Jelly Bean作品展現場實況（圖03／鍾世傑 攝）

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筆下美女天使魔鬼集合體

吸收了出生地、成長地兩種文化，加上Bean先生自身對女性身體的瘋狂迷戀，他作品中的美女有歐洲美女的豐滿線條和長腿，又長了張日系漫畫般的可愛臉蛋，那究竟他自己喜歡東方還是西方女性呢？「樣子可愛、身材火爆自然是最好，但我覺得不能以國籍來介定，最重要是個性；我喜歡的是一些平易近人，性格鮮明，不會『扮上菜』的女性。」這有點像日本「B級美食」，大大片肉、勁多醬汁，直接激發你的食欲；而且人人都買得起、大口品嚐開心滿足。

Rockin'Jelly Bean筆下性感女性，多為東方臉孔、歐美身材。（圖01／鍾世傑 攝）

風格沿自美國Lowbrow Art

色情不是一件羞於人前的事，但Rockin'Jelly Bean也表示，出道早期公開作品時，在日本的確有些人覺得難登大雅之堂，但隨著時代進步，這已經不是問題，相反有好多商業單位都找他合作。而問到Rockin'Jelly Bean如何看自己作品的成功之處，他說：「將色情跟趣味元素比例拿捏得好，做到雅俗共賞。」

筆者覺得Rockin'Jelly Bean的自由度好大，不應只定性為「情色系」，它演化自70年代沿自加州的Lowbrow Art（粗俗藝術），以鮮豔用色、豐富構圖展現down to earth的音樂、流行、通俗文化；就像一部荷里活C級cult片，女性肉體固然是引人入場的一大賣點，同時也包含官能刺激、抵死幽默要素，不像AV封面那麼明刀明槍，但也不是在訴說甚麼大道理：其實買張海報而已，得意、可愛、靚、咸得來亦總算掛得出來見人，就是這麼簡單！

Rockin'Jelly Bean不少畫作都玩3級片海報風格（鍾世傑 攝）

最憎畫男人？最愛AV女優是誰？

好奇一問，其實Bean是否不擅長畫男性？「當然不是不會畫，應該說我對畫男人完全提不起興趣！除了有時會畫自己，又或者是商業合作、crossover project，我已經很少畫男人。」

你有喜歡的日本女星嗎？「一定要是女明星嗎……近來沒有一個稱得上很喜歡啊！」Bean真的想了兩分鐘也答不到，筆者就改口：「那麼……選最喜歡的AV女優也沒問題的。」Bean一聽到就豁然開朗，快答：「Aoi Tsukasa！」似乎Jelly Bean喜歡大眼睛、童顏，又有好身材的美女呢！AV女優「葵司」樣子可人，有傳是Arashi松本潤的女朋友呢！

Jelly Bean最喜愛的AV女優是Aoi Tsukasa 葵司，翻譯小姐以為Bean說的是Aoi Sora 蒼井空。

曾為日本組合B'z繪畫大碟封面。Jelly Bean畫男人果然不算太吸引。

2019年動向：畫性感女性版亞童木？

最後又問問Jelly Bean的未來動向，除了台灣、日本及美國的畫展，他在2020年將會進入出道30週年，也要開始準備。不過2019年最大的project是跟手塚治虫作品crossover官式crossover！《小飛俠阿童木》、《藍寶石王子》……不同作品都有機會變身成Rockin'Jelly Bean筆下的性感女角，實在聽到我食指大動呀！

Rockin'Jelly Bean將與手塚作品聯乖，筆者最想看《藍竇石王子》。

Rockin'Jelly Bean Exhibition in Hong Kong

地點：Dot Dot Dot Gallery（官塘成業街11-13號華成工商中心6樓13室）

時間：14:00至20:00（星期一休息）

電話：2385 8208