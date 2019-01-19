買大玩具不敢回家見老婆　港男fb求救　網民齊獻計創意無限

不少大男孩都有買「玩具」的興趣，但最怕過不到老婆一關！有巴打日前在facebook群組分享照片，只見他用了接近1000元，購買一大盒《反斗奇兵》角色阿薛的巨型玩具，但未敢回家，唯有在公園徘徊，向同是玩具迷的谷友求教解決方法。帖文引起熱議，網民隨即提供大量建議，包括「小朋友蕩失路無家可歸，暫時收留佢先」、直接給「開門大利市」，甚至說成是「八達通日日賞積分換」，創意無限。

有巴打日前在facebook群組分享照片，只見他買來一大盒《反斗奇兵》角色阿薛的巨型玩具，但未敢回家，唯有在公園徘徊，向同是玩具迷的谷友求教解決方法。（fb「今日一入玩具報價區」截圖）

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有網民日前在facebook群組「今日一入玩具報價區」發帖，相中可見，公園椅子上放了一大盒《反斗奇兵》第一集折磨玩具的男孩阿薛的巨型公仔，差不多半身高，前面則有一個外賣飯盒，及一隻小胡迪公仔。帖文寫道「仲係屋企樓下兜緊，求解決方案」，並標籤「在線等」，樓主指用了大約970元購買阿薛公仔，明顯「先斬未奏」，怕家人反對，因而未敢回家。

帖文瞬間引起熱議，有人笑稱「玩玩具好過玩女人」，樓主同意並指「已經成日提住」，另有網民勸他老實「自首」：「隻嘢咁大隻，你瞞到一時瞞唔到一世！」但大量網民則相當熱心，紛紛留言提供解決方法，如向老婆謊稱是「公司新春抽獎」，但樓主指公司未舉行春茗；另有人指可以說有朋友不敢拿回家，遂先幫忙收留，樓主則稱「以前學生（時）成日咁呃阿媽」。

樓主再發帖，更標籤「多謝大家關心」，圖中可見阿薛手持胡迪，儼如當年動畫一幕，相信成功入屋。（fb「今日一入玩具報價區」截圖）

有網民則提出「兵行險着」的方法，如「畀人炒咗，同事夾錢farewell（歡送）送畀我」，又或者約老婆到樓下茶餐廳吃宵夜，確認她已下樓後，「即9秒9衝上去收好再落去會合」。亦有人認為是時候討好樓下保安員，「放喺樓下看更到，之後等風聲無咁緊先拎，當然要封利市畀看更睇住」。有同區網民就表示，可以幫忙收留它，以解燃眉之急。

最終，樓主再發帖，更標籤「多謝大家關心」，圖中可見阿薛手持胡迪，儼如當年動畫一幕，相信成功入屋，但樓主未有交代當時如何解決，其他網民恭喜他「成功入境」。

不少大男孩都有買「玩具」的興趣，但最怕過不到老婆一關！（《春嬌救志明》劇照）