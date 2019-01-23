【TpGS 2019】《常世之塔》迷宮歷險遊戲　角色魔界女僕釋出

日本獨立遊戲開發商 //commentout 宣布，預定於 2019 年推出一款新作遊戲《常世之塔》（常世ノ塔），並將於本周開幕的台北電玩展中展出與玩家們見面。附帶一提，本作預定將對應 PC／Mac／iOS／Android 等平台。

（gamebase）

《常世之塔》為一款以會自動生成，每次進入內部配置都會隨機產生改變的隨機迷宮「常世之塔」做為舞台，讓玩家們來展開探索冒險的 2D 橫向卷軸類型動作遊戲。在遊戲中，玩家們除了要設法通過關卡內各種重重機關陷阱之外，還必須小心關卡上各種等著玩家們帶來的怪物敵人；而官方也將會釋出包括魔界女僕「可可（ココア）」等豐富的角色讓玩家們使用，玩家們可以活用他們各自不同的魔法技能讓自己的闖關更加順利！

另外在遊戲中，除了單人闖關冒險之外，也將會加入讓玩家們來透過網路與其他玩家們互相在迷宮裡競爭、或是可以交換攻略情報等等的社群要素，玩家們也可以與朋友一起來同心協力，讓遊戲變得更加趣味好玩！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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