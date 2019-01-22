【TGS 2019】高達《SD Gundam G Gen Cross Rays》最新情報

遊戲動漫
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《SD Gundam G世代 火線縱橫》（SD Gundam G Generation Cross Rays）公布後引起遊戲迷大量討論和期待，而在台北遊戲展中官方終於再進一步推出更多情報，立即看看有什麼新東西！

台灣萬代南夢宮娛樂宣布，鋼彈（高達）遊戲《G世代》系列最新作《SD Gundam G世代 火線縱橫》（SD Gundam G Generation Cross Rays）繁體中文版，預定將於 2019 年在 PS4／Nintendo Switch／PC Steam 等平台推出，並於今日同步公開首支宣傳影片。

除了公開這款《SD 鋼彈 G世代》系列最新作之外，官方也預告，將於全球首度公開的台北電玩展特別舞台公開遊戲最新遊戲情報，並邀請到知名人氣聲優「保志總一朗／田中理惠」，與「宮城嘉樹／塚中健介」等開發團隊蒞臨現場，帶來精彩可期的豐富舞台內容。

《G世代》系列遊戲

讓玩家們可從《機動戰士鋼彈》系列歷代作品中選擇自己喜愛的 MS（Mobile Suit）機體及蒐集角色，組織、培養自己的部隊，是本系列的遊戲特色。而這次的《火線縱橫》，除了可打造獨一無二的部隊外，也能追溯體驗各鋼彈原作故事，是繼 2018 年迎接系列 20 周年後的紀念新作。

《SD Gundam G世代 火線縱橫》參戰作品清單（☆：原創收錄作品）

☆新機動戰記鋼彈W
☆新機動戰記鋼彈W G-UNIT
　新機動戰記鋼彈W BATTLEFIELD OF PACIFIST
　新機動戰記高達W Endless Waltz 敗者們的榮耀
☆新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾茲
☆機動戰士鋼彈SEED
　機動戰士鋼彈SEED MSV
☆機動戰士鋼彈SEED ASTRAY
　機動戰士鋼彈SEED ASTRAY R
　機動戰士鋼彈SEED ASTRAY B
☆機動戰士鋼彈SEED XASTRAY
☆機動戰士鋼彈SEED DESTINY
　機動戰士鋼彈SEED DESTINY-MSV
　機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY
☆機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER
　機動戰士鋼彈SEED C.E.73 ⊿ASTRAY
　機動戰士鋼彈SEED FRAME ASTRAYS
　機動戰士鋼彈SEED VS ASTRAY
　機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY R
　機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY B
☆機動戰士鋼彈00
　機動戰士鋼彈00P
☆機動戰士鋼彈00F
　機動戰士鋼彈00I
　機動戰士鋼彈00V
　機動戰士鋼彈00V戰記
☆劇場版機動戰士鋼彈00 A wakening of the Trailblazer
　機動戰士鋼彈00I 2314
☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒
☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 月鋼
　SD鋼彈GX
　《G世代》系列
 

（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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