【TGS 2019】高達《SD Gundam G Gen Cross Rays》最新情報

《SD Gundam G世代 火線縱橫》(SD Gundam G Generation Cross Rays)公布後引起遊戲迷大量討論和期待,而在台北遊戲展中官方終於再進一步推出更多情報,立即看看有什麼新東西!

台灣萬代南夢宮娛樂宣布,鋼彈(高達)遊戲《G世代》系列最新作《SD Gundam G世代 火線縱橫》(SD Gundam G Generation Cross Rays)繁體中文版,預定將於 2019 年在 PS4/Nintendo Switch/PC Steam 等平台推出,並於今日同步公開首支宣傳影片。

除了公開這款《SD 鋼彈 G世代》系列最新作之外,官方也預告,將於全球首度公開的台北電玩展特別舞台公開遊戲最新遊戲情報,並邀請到知名人氣聲優「保志總一朗/田中理惠」,與「宮城嘉樹/塚中健介」等開發團隊蒞臨現場,帶來精彩可期的豐富舞台內容。

《G世代》系列遊戲

讓玩家們可從《機動戰士鋼彈》系列歷代作品中選擇自己喜愛的 MS(Mobile Suit)機體及蒐集角色,組織、培養自己的部隊,是本系列的遊戲特色。而這次的《火線縱橫》,除了可打造獨一無二的部隊外,也能追溯體驗各鋼彈原作故事,是繼 2018 年迎接系列 20 周年後的紀念新作。

《SD Gundam G世代 火線縱橫》參戰作品清單(☆:原創收錄作品)

☆新機動戰記鋼彈W

☆新機動戰記鋼彈W G-UNIT

新機動戰記鋼彈W BATTLEFIELD OF PACIFIST

新機動戰記高達W Endless Waltz 敗者們的榮耀

☆新機動戰記鋼彈W 無盡的華爾茲

☆機動戰士鋼彈SEED

機動戰士鋼彈SEED MSV

☆機動戰士鋼彈SEED ASTRAY

機動戰士鋼彈SEED ASTRAY R

機動戰士鋼彈SEED ASTRAY B

☆機動戰士鋼彈SEED XASTRAY

☆機動戰士鋼彈SEED DESTINY

機動戰士鋼彈SEED DESTINY-MSV

機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY

☆機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER

機動戰士鋼彈SEED C.E.73 ⊿ASTRAY

機動戰士鋼彈SEED FRAME ASTRAYS

機動戰士鋼彈SEED VS ASTRAY

機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY R

機動戰士鋼彈SEED DESTINY ASTRAY B

☆機動戰士鋼彈00

機動戰士鋼彈00P

☆機動戰士鋼彈00F

機動戰士鋼彈00I

機動戰士鋼彈00V

機動戰士鋼彈00V戰記

☆劇場版機動戰士鋼彈00 A wakening of the Trailblazer

機動戰士鋼彈00I 2314

☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒

☆機動戰士鋼彈 鐵血孤兒 月鋼

SD鋼彈GX

《G世代》系列



