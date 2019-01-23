《夢幻模擬戰 I＆II》2月7日開放下載體驗版　搶先試玩正式版關卡

日本 Kadokawa Games（角川遊戲）預定於 2019 年 4 月 18 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，Chara-ani 擔任企劃．製作的人氣 SRPG《夢幻模擬戰》最新一、二代移植重製同梱合輯《夢幻模擬戰 I＆II》（Langrisser I&II／ラングリッサーI&II），宣布將於 2 月 7 日推出本作體驗版讓玩家們搶先下載試玩！

（gamebase）

本作為一款將日本 NCS 自 1991 年起陸續在 MD 等主機上推出的人氣戰略 SRPG《夢幻模擬戰》一、二代重製推出，並移植到新主機平台上重新發售的合輯移植作。在這次遊戲中，除了將會針對畫面系統與介面等各方面大幅強化，在人設方面也從原本的「うるし原智志（漆原智志）」變更為「凪良」，並邀請豪華聲優參與配音演出，在一代方面還將會把二代開始導入的多重分歧結局也同步收錄，加上新女主角等全新內容，讓玩家們能重新回味體驗這款人氣 SRPG 全新進化後的遊戲魅力！

而在這次的體驗版方面，首先在一代方面，將會收錄一開始一到三關的關卡讓玩家們搶先試玩，讓不熟悉系列的玩家們也能熟悉本作的世界觀與故事劇情；至於在二代方面，則是將會收錄本系列最為人所樂道的兵種相剋戰略對戰樂趣的四至六關的關卡讓玩家們試玩體驗，感受本作帶兵出征兵種相剋的策略玩法樂趣。

附帶一提，另外體驗版除了將會對應本作以原始版畫面演出為特色的初回生產特典「經典模式（クラシックモード）」的遊戲對應之外，還將會加入可以跟正式版連動的連動要素等隱藏要素，也是粉絲們到時所絕對不容錯過的唷！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3v