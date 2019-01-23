【機戰T TpGS 2019 公開新片】日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年 3 月 20 日在 PS4／Nintendo Switch 等主機上推出，繁體中文版也將同步上市的人氣 SRPG《超級機器人大戰》系列最新作《超級機械人大戰T》（Super Robot Wars T／スーパーロボット大戦T），官方除了再度公開本作參戰機體最新戰鬥畫面之外，還有原創主角機與這次原創人物的最新情報畫面也要一併公開給玩家們欣賞！

【TpGS 2019】《超級機械人大戰T》最新畫面公開 真三一龍再參戰

在這次官方所公開的參戰機體畫面方面，為官方將之前 1 月 11 日公開的第二波宣傳影片的公開戰鬥畫面彙整的畫面合輯，其中包括在之前 PS 遊戲《蓋特機器人大決戰！》（三一萬能俠大決戰／ゲッターロボ大決戦!）中登場的「真蓋特龍」（真三一龍）（真ゲッタードラゴン）、從《聖戰士昆霸》雜誌連載《Aura Fhantasm》中登場參戰的「貝爾拜恩」（ヴェルビン），以及本次新參戰機體的最新畫面，讓玩家們能在遊戲發售之前先來感受本作火熱爽快的戰鬥演出魅力！

《真三一萬能俠 世界最後之日！》真三一龍▼▼▼

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《聖戰士昆霸》貝爾拜恩▼▼▼

《劇場版 鐵甲萬能俠 INFINITY》鐵甲萬能俠2號／大魔神▼▼▼

《我們的青春愛干達號 無限軌道SSX》青春愛干達號▼▼▼

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《魔法騎士雷阿斯》炎神雷阿斯▼▼▼

《勇者王GaoGaiGar》我王凱牙▼▼▼

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《樂園追放～Expelled from Paradise～》NewArha▼▼▼

+ 3 + 2

《機動武鬥傳 G高達》God Gundam 神高達／神鋼彈▼▼▼

+ 3 + 2

《星際牛仔》劍魚II▼▼▼

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《魔法騎士雷阿斯》空神溫達姆▼▼▼

《槍與劍》Eldora Soul▼▼▼

原創主角機＆主角

「迪拉列德」（ティラネード，機體設計：天神英貴）

由巨大複合企業「VTX Union」（ＶＴＸユニオン）進行的「Project TND」（プロジェクトＴＮＤ）所開發的本作原創試作主角機，最大特徵為高出力及活用這點產生的大推力，能在空戰發揮優秀的實力。另外由於它是在與統合戰術支援機「加利亞克斯」（キャリアクス）連攜作戰為前提進行開發的機體，因此可以透過加利亞克斯來發射平常尺寸太大攜帶困難的火器裝備。

「迪拉列德」（ティラネード，機體設計：天神英貴）（gamebase）

原創主角（男）「才藏．時東」（サイゾウ・トキトウ，CV：草尾毅／人設：西E田）

VTX Union 特務三課的主任，也是測試機迪拉列德的主要駕駛員。雖然有著身為公務員的驕傲，願意為完成業務而賭上生命，但在那之外就很漫不經心，也因為這樣無賴的言行舉止，而給人視若無人的感覺。

原創主角（男）「才藏．時東」（サイゾウ・トキトウ，CV：草尾毅／人設：西E田）（gamebase）

原創主角（女）「早霧．櫻井」（サギリ・サクライ，CV：庄司宇芽香／人設：西E田）

VTX Union 特務三課的主任，也是測試機迪拉列德的主要駕駛員。雖然外表看來楚楚可憐，不過性格卻很粗枝大葉。雖然因為其天才一般的操縱技術而備受公司內部注目，但本人其實卻很自我，並曾公開表示，「會為了薪水和獎金努力工作」。

原創主角（女）「早霧．櫻井」（サギリ・サクライ，CV：庄司宇芽香／人設：西E田）（gamebase）

原創角色「拉咪．天咲」（ラミィ・アマサキ，CV：加隈亜衣／人設：西E田）

剛被配屬到 VTX Union 特務三課的新人社員，也是測試機迪拉列德的副駕駛員，是從軍事大學跳級畢業的才女。性格認真，有些不知變通，有著只要開始煩惱就很容易鑽牛角尖的習慣。

原創角色「拉咪．天咲」（ラミィ・アマサキ，CV：加隈亜衣／人設：西E田）（gamebase）

最後，官方也表示，本作將於1 月 26 日 13:00 在台北電玩展舉辦特別舞台活動，屆時除了會有包括寺田Ｐ（《超級機器人大戰》系列製作人）、最上Ｐ（《超級機器人大戰T》製作人）等開發團隊登台之外，也將會邀請人氣聲優「檜山修之」以特別來賓身分登場，官方也將會在現場公開遊戲最新情報訊息，現場也將會在 Youtube 上進行直播，讓沒辦法到場的粉絲們可以一起同樂，喜歡《機戰》系列的粉絲們到時可別錯過！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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