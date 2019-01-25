【乃木坂46齋藤飛鳥】Cover girl化身花之妖精　情人節有咩節目？

乃木坂46成員齋藤飛鳥成為日本時尚雜誌『LARME 038』3月號的封面女郎，而距離她上次參與這本雜誌已經是一年半以前了。這次的主要企畫以「齋藤飛鳥が語る、あしゅの日常」，介紹齋藤飛鳥最近的例行公事、2018年的三大新聞以及即將來臨的2月14號情人節有什麼打算，還有這次拍攝感想及想說的話。另外還刊載了名為「WhimisicalAfternoon ～気まぐれな午後～」的時尚企劃，以三色堇、玫瑰、雛菊為主要元素，齋藤飛鳥化身為花之妖精穿著可愛滿點的洋裝以及配件。

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另外，前乃木坂46成員相樂伊織、現正在富士電視台《鬧鐘電視》（めざましテレビ）以イマドキ女孩在節目活躍的柴田彩菜都是首次在本刊登場。其他企畫還包括迎來春天以「赤」為核心的時尚企劃、好評不斷第三次的「色っぽかわいい」企劃、即將到來的情人節企劃，以及四位在今年成年的本刊代表模特兒菅野結以、黑瀧瑪麗亞、中村里砂、吉木千沙都穿着振袖（編按：振袖是指未婚女性所穿的一種華麗和服）及說着今年抱負的訪談內容。

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