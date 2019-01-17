【乃木坂46】齋藤飛鳥深宵驚慄新劇　率全團21人挑戰不思議事件

2018年暑假在乃木坂46夏季巡迴演唱會公開的計劃「Zambi project」（ザンビプロジェクト），作為第一波由乃木坂46、欅坂46、けやき坂46三團合演的舞台劇門票以3.6萬張發售就售罄的亮眼成績起頭，最後一場時公開了計劃第二波由齋藤飛鳥主演的同名電視劇《ザンビ》的消息，本劇將在1月23日起，逢每周三深夜12：59－1：29於日本電視台播出。日前的記者會公開了乃木坂46全部共21名成員都將加入本作的演出陣容，包括二期生的堀未央奈也將參與演出。

乃木坂46將全體總動員，飾演一所寄宿女子高中的學生，在戶外教學中途因為巴士故障，不得不在一個陌生的村莊廢棄屋中過夜之後，學校接二連三發生怪事，氣氛超詭異，最啱深夜收睇。（官方預告截圖）

本作由第一次擔任電視劇主演的乃木坂46成員齋藤飛鳥飾演山室楓，角色幾乎不會顯露自己的情緒，在學校是個孤高的存在。另外還有今年首次主演電影《Hot Gimmick》的堀未央奈，以及在舞台劇《ザンビ》上同樣也有演出的與田祐希、山下美月皆有參與演出。另外，這次記者會中也公布了參與同計劃改編遊戲作品「乙女神楽 ～ザンビへの鎮魂歌～」出現的角色陣容，與電視劇相同，以下21名成員及角色都將成為遊戲角色人物的一部分。詳細遊戲內容及情報往後將陸續公開，預計今年內會正式推出。

劇情簡介：

一所寄宿女子高中——フリージア学園的學生，在戶外教學中途因為巴士故障，不得不在一個陌生的村莊廢棄屋中過夜。在那個大家只能小睡片刻的夜晚，少女們感覺到了不尋常的事。再次回到學校後，她們接連發現了許多不可思議的現象…

乃木坂21人齊晒章！齋藤飛鳥、堀未央奈、山下美月、與田祐希…仲有…？按圖看乃木坂46新劇「フリージア学園」二年級學生人物角色一覽▼

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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