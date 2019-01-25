開箱試玩 Metal Build 海盜高達 Crossbone Gundam X1 值得高追

【極速試玩 開箱 報告】Metal Build 海盜高達 X1 Crossbone Gundam X1 是 BANDAI 皇牌合金完成品系列最新作，帥氣的「海賊王」外型，合金質感、極品上色，即睇試玩開箱報告！

今次開箱試玩的Metal Build 最新作海盜高達 X1 Crossbone Gundam X1，來自富野悠由季首部原作漫畫《海盜高達Crossbone Gundam》（長谷川裕一繪畫），屬F91正式續集，故事中西布頓跟茜茜莉都已化名並當起宇宙海盜。由Katoki Hajime設計的Crossbone Gundam 海盜高達，機體集合了骷髏骨和海盜等設計元素，後繼機款極多，去年尾宣布Metal Build化後，很多fans都狗衝去訂。

貫徹Metal Build系列傳統，包裝盒設計，圖片擺位字款用色全部各有各做，並不打算有統一感。（鍾世傑 攝）

Metal Build版海盜高達比原版更加修長。（鍾世傑 攝） 全身高可動素體 無異全新與MB F91無關 由於海盜高達X1 Crossbone Gundam X1真正代號是Gundam F97，當它推出Metal Build版時，筆者潛意識認定玩具是用MB F91的骨架改良（正如MB ARX-8 / ARX-7 其用骨架），但將X1跟F91比比高度，X1原來足足高一個頭，再細心看其手、腳關節，以及跟身體的接駁位設計，絕對肯定是全新作品了。MB F91由大河原邦男重新設計瘦身流線外形、破舊立新，但今次X1並未大幅度修改Katoki Hajime的原設定，不過就依照MB系列傳統拉長身型，由短手短腳小學雞變了長腿model。

留意到X1的膊甲結構非常複雜，估計是因為已預留空間給重裝甲形Crossbone Gundam X-1 Full Cloth

關節很緊，手腳都有雙重超合金關節、能完全屈曲對摺（鍾世傑 攝）

將X1跟F91比比高度，X1原來足足高一個頭，再細心看其手、腳關節，以及跟身體的接駁位設計，絕對是全新作品。（鍾世傑 攝）

上色內斂卻暗藏貴族底氣

近日有全裝甲版X1食玩公仔出現邪神級惡劣上色，賣2K的MB應該不會出事吧！筆者這隻是完全零瑕疵，全身沒有飛油、墨線出界。感謝這款玩具不屬GFFMC Ver.Ka，身上沒有Ka版那種過度密集、好像生麻疹的紅色小圓點印花。全身消光黑白色，排氣口等位置用了磨沙金色，只有手腳袖口及膊由上X1印字用了閃令令的金邊，加上適度的金屬色關節，既有海盜的低調，又有點貴族的豪華感！

按一按頭部頂冠，X1的鬼面貝就會打開，同時亦加送一個無變形頭部。（鍾世傑 攝/ 圖04）

左起：美觀先決頭雕／鬼面罩可變型頭瞳。（鍾世傑 攝）

海盜高達 Crossbone Gundam X1 全身細節。（鍾世傑 攝/ 圖01）

印字使用金色，卻沒有俗氣感覺，（鍾世傑 攝/ 圖05）

腰部裙甲分件出神入化。（鍾世傑 攝/ 圖02）

金色包邊，令X1有種與別不同的復古味道。（鍾世傑 攝/ 圖04）

水平插入的核戰機系統跟GP01頗相似，機尾有4支巨型噴射器，合體後張開成X字形。完成品的細節做得很足，噴射器有多種金屬油上色，不過我這隻的駕駛倉似乎無法打開，不知其他人的完成品如何？

.水平插入的核戰機系統跟GP01頗相似

武器多樣化 當中有敗筆

X1主武器Zanbuster，可分拆成海盜槍Buster Gun和光束大刀Beam Zanber，白／金上色無話可說，小心不要掉了手槍的小配件（或索性拆走）！這支合體大炮更可用透明件接駁到裙甲變成的鎖鏈巨剪 Scissor Anchor呢！前臂還有兩組光束盾，可換件變光束刺刀Brand Marker。最後還有一黠投訴，當兩支光束Beam Saber的刀柄都是完全上色，藏於小腿後兩把熱能小刀Heat Dagger，刀柄竟然用原色膠料了事，實在敗筆呀！

海盜槍Buster Gun和光束斬刀Beam Zanber可合體成Zanbuster。（鍾世傑 攝）

Zanbuster更可安裝在裙甲變成的Scissor Anchor上。（鍾世傑 攝）

左右裙甲兩組Scissor Anchor都附有鎖子（要自行安裝），可模擬投擲飛刀的姿勢。（鍾世傑 攝）

+ 6 + 5 + 4

附送的地台用色也改為灰銀色。

反光束ABC披風內藏骨架，可以扭動角度，做出帥氣甫士。（鍾世傑 攝） 反光束ABC披風 有型但「惡搞」 海盜高達X1的武器及配件都非常豐富，去年第一眼看MB版X1官圖，比MG更搶眼必屬ABC（Anti Beam Coating）反光束武器披風，用上真正布料，並藏有內骨架，可以自由扭動修整下擺角度，實物上手，原來「內骨架」並不是真的內藏其中，要花幾乎15分鐘，先理解說明書，再用24粒黃色小配件，將「骨架」拍合到披風內面，頗花功夫，但完成後披風的確好有型，能夠做到官圖示範的動作，下擺上模擬版光束穿透的小孔很有feel，但如果布料能再薄一點就可以更有飄逸感，另外有漫畫作者長谷川裕一新設計的機械鸚鵡，細細粒但卻頗多關節，很可愛呀！

原以為內置骨架，其實要自己安裝上去，頗花時間。（鍾世傑 攝）

反光束ABC披風有型有款呀！（鍾世傑 攝）

以黃色長方型零件及骨架夾著披風。拍合時留意，骨架有分底面（鍾世傑 攝）

Metal Build 海盜高達 X1 Crossbone Gundam X1

售價 23760日圓（香港現時賣$2080）

網頁：https://tamashii.jp/special/metalbuild/xbg_x1/