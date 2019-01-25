BioHazard RE2 生化危機2 攻略：紅心鎖匙﹑紅心門位置

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）的警局故事由四條以啤牌花色設計的鎖匙串連，鎖匙可以分別開到不同的門，進入新的區域。不過玩家可能已經發現，有一些地方是 Leon／Claire 進不了去的。那紅心鎖匙是屬於那一個角色呢？馬上開估。

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）分別有兩名角色，遊戲一開始就要玩家決定先使用那一個，兩人所走的路線雖然差不多，但當中所經歷的細節也有些出入。今次分享的紅心鎖匙就是一個明確的例子，只有 Claire 會拿到紅心鎖匙，先使用 Leon 的玩家，不用擔心為入什麼拿不到紅心鎖匙，是否自己忽略了什麼。

+ 5 + 4 + 3

紅心鎖匙位置

這個鎖匙的位置比較後才拿到，玩家要到停車埸後才能找到。利用局長辦公室專用升降機，直達到局長辦公室後，進入私人收藏室。最入的位置有一個浮雕，取得後在背包進行檢查，把浮雕翻到背面就可以見到紅心鎖匙。

+ 7 + 6 + 5

紅心門位置

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）的警察局有三道門能使用紅心鎖匙，分別是：第一道門在局長辦公室，打開後可以到達東側樓梯；第二道門在東側一樓偵訊室，從東側樓梯下去後，可以找到。玩家打開這門後要有點心理準備，會見到什麼就留給玩家吧；第三道門在三樓東側倉庫，進去後可以找到電子零件（Claire 劇情進度）