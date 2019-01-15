《BioHazard RE:2》公開EX遊戲新情報　另類生存冒險遊戲活出新天

日本 Capcom（卡普空）預定於 2019 年 1 月 25 日在 PS4／Xbox One／PC Steam 等平台上推出，中英韓文版也將同步在台上市，同時遊戲體驗版也已公開的恐怖生存動作冒險遊戲《惡靈古堡RE:2》（Biohazard RE:2／Resident Evil RE:2／バイオハザード RE:2），官方特地公開本作 EX 遊戲「The 4th Survivor」與「The 豆腐 Survivor」最新情報要給玩家們知道！

（Gamebase）

本作為一款將之前在 PS 主機上推出的人氣生存恐怖動作冒險遊戲《惡靈古堡2》重新移植推出的加強版；而在這次官方所公開的兩個 EX 遊戲部分，首先在「The 4th Survivor」中，顧名思義，玩家們將扮演在保護傘公司擔任特殊工作隊隊員的「漢克（ハンク）」來進行遊戲。曾不只一次從各種困難任務中單獨存活的他，也被稱為「死神」，但隨著拉昆市病毒擴散殭屍橫行，他該如何在這座死亡都市奮力求生？一場不同於里昂與克蕾兒的生存冒險之戰，即將揭開新的序幕——

至於另一個「The 豆腐 Survivor」，則是讓玩家們來操縱會說著奇怪關西腔，外表看起來像是戴著警帽的巨大豆腐塊的神祕生物來進行闖關挑戰的另類生存冒險遊戲。而在這副豆腐外觀下，究竟隱藏著引樣的力量，又是否能順利逃出這座殭屍之城，就要等待玩家自己親自來體驗看看囉！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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