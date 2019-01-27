《聖鬥士星矢：覺醒》台、港、澳代理權確定！重現一代經典名場面

Gamamobi遊戲平台宣布取得騰訊互動娛樂《聖鬥士星矢：覺醒》台、港、澳代理權，此款遊戲大作是車田正美授權的官方正版手遊，並與天美聯手，共同打造出高品質的還原經典之作。

30年經典大作《聖鬥士星矢》熱血重燃

還記得每天放學守在電視前，等待電視播放動畫的日子嗎？還記得曾經每次去租書店，追漫畫出版的時光嗎？隨着歲月的流逝，曾經的少年們已經長大，但沒忘記的記憶中的那份熱血。

車田正美授權 原汁原味呈現（Gamebase）

《聖鬥士星矢：覺醒》這款遊戲100%還原了原著，並力邀日本頂級的聲優加持，以電影級品質的動畫呈現出經典劇情，銀河競技場裡星矢和紫龍的友情，沙羅雙樹園的感動，歎息之牆一戰的熱血，都在遊戲中原汁原味的展示出來。玩家可收集聖鬥士，搭配百變的陣容，在豐富的玩法中體驗公平戰鬥的策略趣味性，再一次熱血重燃吧！

顛覆傳統玩法 小兵也能立大功

以往的聖鬥士系列遊戲中，使用黃金聖鬥士即可虐殺其他等級的聖鬥士，而《聖鬥士星矢：覺醒》中徹底顛覆既往，為能更貼近原著，這款大作更看重的是玩家隊伍陣容的搭配組合，每個品級的聖鬥士都有獨特的功用，有鮮明的控場、輔助、攻擊等特色，只要策略靈活運用，青銅聖鬥士的陣容也絕對有機會可以讓黃金聖鬥士陣容嚐到失敗的滋味。來挑戰吧！重溫青銅聖鬥士主角們勇闖黃金12宮的感動吧！

百變陣容任你搭（Gamebase）

故事介紹

在遙遠的神話時代，海皇波賽頓、冥王黑帝斯無一不在覬覦人類賴以生存的大地。身為大地守護神的雅典娜，便與他們展開連番戰爭，而人類中一些正義善良的少年圍繞在女神身邊和她並肩作戰。這些少年被稱作「雅典娜的聖鬥士」。

雅典娜與黃金聖鬥士們（Gamebase）

直到現代，出現了星矢、紫龍、冰河、瞬、一輝等五個青銅聖鬥士，並在戰爭中不斷成長，持續守護着雅典娜，一起打敗了陰謀篡位的教皇雙子座撒卡、守護着世界的和平與女神的安全。

五個越戰越勇的青銅聖鬥士（Gamebase）

角色介紹

在聖鬥士星矢的原著中，五位大家最熟悉的靈魂人物：星矢、紫龍、冰河、瞬、一輝，從小就被放到世界各地去修煉的少年，憑藉着自己的毅力，成為青銅聖鬥士，爆發出強大的小宇宙。



身為第一主角的星矢，為了能與姊姊重聚，前往聖域在白銀聖鬥士天鷹座魔鈴之下修行；使用「流星拳」作戰，擁有超越凡人擊倒眾神的「弒神之力」，是其他人的精神領袖，帶領着大家一同守護着雅典娜。

星矢的大招是天馬流星拳（Gamebase）

紫龍是天龍座的青銅聖鬥士，天秤座黃金聖鬥士童虎的弟子，在中國廬山五老峰修行。與星矢、瞬、冰河、一輝是重要的夥伴。使用龍之拳及中國傳統武術戰鬥，也擅長使用各種兵器。性格豪爽，重情重義，是一個願意為了他人幸福而犧牲自我的人，著名招式廬山昇龍霸是個能讓瀑布逆流的超強大招。

廬山昇龍霸是紫龍的大招（Gamebase）

冰河是個日俄混血兒，有着歐洲人的外貌，他的母親因沉船而長眠於西伯利亞海底，他便在西伯利亞修行。師傅為黃金聖鬥士水瓶座卡妙，冰河使用「冰」作戰，有「冰原貴公子」之稱。冰河與卡妙在水瓶宮那幕師徒命運之對決，讓不少喜歡聖鬥士的粉絲們落下感動的眼淚。

冰河的鑽石星辰拳威力無窮（Gamebase）

瞬，使用「鎖鏈」和「風」作戰，是鳳凰座一輝的弟弟。師傅為白銀聖鬥士仙王座亞路比奧尼。瞬個性溫和不喜歡戰鬥，但每每到了關鍵時刻，瞬卻是成員中最能保護大家的那一個，其溫柔外表底下有個最堅毅的心！

瞬的星雲鎖鏈 「鎖」向無敵（Gamebase）

一輝是仙女座瞬的哥哥，使用「火焰」作戰，有「不死鳥」之稱，鳳翼天翔的出現往往也就是敵人喪命的時候。一輝的眉間有傷疤是他的特徵，另外，鳳凰座聖衣也號稱是最強的聖衣，不斷浴火重生是鳳凰座聖衣最大的特色。一輝是最強的青銅聖鬥士，而且也擅長對敵人進行精神方面的進攻，他與教皇間的幻覺對決，堪稱劇情中最精彩的橋段之一。

最強不死鳥一輝（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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