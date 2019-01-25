BioHazard RE2 生化危機2 攻略：散彈槍及全部件取得法

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（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）散彈槍可說是Leon的生命線，前期對付Licker（蜘蛛）、中後期打Boss輸出都是靠它，說實在如果沒有散彈實在不知道要如何爆機（除非是神人）。現在就為大家介紹散彈槍及各強化部件入手法。

散彈槍 W-870 簡介

散彈槍可說是Leon的生命線，前期對付Licker、中後期打Boss輸出都是靠它，而且打擊面大很少射失，彈藥數量也不至於太少，總言之就是實用性極高。相對地今集感覺麥林很難瞄準，火力也沒有想像中強，因此個人建議將所有高級火藥和火藥（大）（記得是大，因為合成量較多，節省相對珍貴的高級火藥）都拿去合成散彈子彈

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁 （按此前往）

散彈在手，大打佬都沒有怕。

早期散彈如果全中頭身的話，4發可以打倒一隻Licker，建議這些彈藥不要省，因為正常來說很難扭過Licker，與其每次經過都要被抽水不如直接將牠解決。

散彈槍入手方法

入手方法並不困難，除非真的非常大意否則不會漏掉。取得黑桃鎖匙後便可以進入二樓東側，然後前往美術室可以取得「門禁卡」。帶著門禁卡去一樓西側的沒收品保管室裡面的槍櫃開鎖，即可獲得散彈槍。

有散彈在手上心也定得多。

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強化部件一：長槍管

不單能將裝彈數提升一倍至8，更可以減低擴散度（亦即是提升火力），可以說得到長槍管之後的散彈才是「真正」型態，因此建議在取得長槍管之前，除非是對付Licker（蜘蛛），對一般喪屍就盡量少用彈散，以免之後升了級卻無彈可用（當然也不需要「死都唔用」，反正每個地圖都可以撿到子彈或火藥）。

入手方法是和Ada一起離開警局後在槍械店拾取，是主線必經之地所以基本上不會漏掉。另外是注意加了長槍管之後散彈槍就會變成佔兩格空間。

強化零件二：槍托

散彈槍槍托在下水道處理池室的保險箱中，密碼為：左2，右12，左8。其實密碼就寫在保險箱身上，另外還有一份文件提你密碼已經寫在夾萬上面了。槍托可以減低散彈槍的反動，亦即是提升連射速率，面對強敵（如下水道的大肉塊）和打Boss時可以對弱點爆發輸出，非常強力。

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