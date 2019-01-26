BioHazard RE2 生化危機2 攻略：特殊武器麥林手槍及配件取得法

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）麥林（麥格農）可說是Biohazard系列中最具代表性的武器之一，RE2當然也有麥林可用，現在就為大家介紹麥林及強化部件取得法。

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麥林 閃電之鷹 簡介

（除了火箭炮以外）單發火力最高的武器，一直以來在Biohazard系列中都是「皇牌」或「必殺技」一般的存在；不過今次RE2個人感覺麥林並不是特別好用，瞄準十分困難，（體感上）火力又不是真的比散彈強很多；彈藥不多之下通常留著打Boss，但打Boss時又可能因為瞄不好弱點，反而被Boss擊中扣血...因此個人在攻略過程中也沒怎麼用過麥林。

打一般喪屍可以一發爆頭，令其不再復活，不過這樣用又好像有點浪費。比較主要的用途可能是打Boss弱點外露時用麥林狂轟吧。

要取得麥林手續比較多，詳細流程請按圖放大看圖片說明：

+ 24 + 23 + 22

+ 20 + 19 + 18

麥林強化部件「長槍管」取得法（按圖放大詳細說明）：