《絕地求生PUBG》終於有雪地電單車！一文睇晒新月光模式同裝備

《絕地求生PUBG》於2018年底正式套用包含全新的 6x6冬季地圖Vikendi與生存通行證等PC版本更新項目#24的新內容後，時隔一個月再次推出更新項目#25，新增專屬槍枝、交通工具、與眾所期待的側瞄具和「月光」 模式，並大量調整介面、功能、系統設定與雪地拾取物掉落生成率等，目前已經更新到測試伺服器，預期1月底就會套用至正式機，期待新內容的玩家們可以下載遊戲測試伺服器搶先實測！此外，官方為打造更具競爭性的電競社群與永續生態系統，提供職業選手更好的經濟支援，發布了發布電競賽事利潤戰隊分享計畫。

新設備、系統功能及遊戲性調整

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在官方的網誌中更列出了多項Bug修復與地圖環境相關修正，有興趣的玩家可以直接前往查看。

電競賽事利潤戰隊分享計畫

PUBG Corporation 為了支持旗下遊戲相關電子競技戰隊，宣布了一系列措施，將由部分地區開始套用，包括戰隊與聯盟專屬商品、支援戰隊營運成本以及活動贊助等；為了提供不斷成長的 PUBG 電競環境更多動能，降低選手進入職業聯賽的門檻並協助職業戰隊更加茁壯。

為了直接支援參與 PUBG 官方聯賽的戰隊，於北美 (National PUBG League; NPL) 與歐洲 (PUBG Europe League; PEL) 聯賽, PUBG Corp. 將協助抵銷與團隊營運成本相關的支出，包含旅行、住宿與當地交通費津貼。此外，各地區聯賽都將擁有專屬遊戲內造型，造型營收利潤的 25% 將提供給參與聯賽的戰隊，進一步給予獎勵並為粉絲提供了支持其區域聯賽的管道。



PUBG 合作夥伴將在下半年度舉辦世界級競賽時提供更近一步的財務支援。這些活動將邀請來自各賽區的頂尖戰隊。為了給參與者更大的誘因與獎勵，將為每一次的全球活動創建遊戲內物品，並將25%的利潤直接分享給參與的戰隊。PUBG Corp.更將配合合作夥伴的獎金池，也就是直接將總獎金加倍。有關這些全球賽事的訊息將在未來陸續分享。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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