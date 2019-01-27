BioHazard RE2 生化危機2 攻略：戰鬥刀 刀仔使用心得

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）戰鬥刀（刀仔）也是Bio系列代表武器，尤其是Bio4開始有體技之後，刀仔簡直有如神裝（想當年Bio4 一槍->一腳->刀仔狂片的combo真是打到滾瓜爛熟）；不過今集刀仔設定有所不同，現在就和大家分享RE2的刀仔使用心得。

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戰鬥刀是數種副武器之一，裝備之後按實L1預備（舉刀），然後按R2揮刀斬擊。今集戰鬥刀加入了耐久度設計，不像以前般可以無限使用（除非達成指定條件下通關後解鎖）。不過在遊戲流程中可以獲得多把戰鬥刀，反正不是主力武器，基本上都十分夠用。

流程中可以撿到多把戰鬥刀，不用因為有耐久度就刻意節省使用。

只是使用刀仔正面對抗喪屍無疑是自掘墳墓，攻擊力低也不是太大問題，主要是常常打不停喪屍，結果斬兩刀又是被擒抱。

一般來說刀仔最大用途都是被擒抱時L1反擊，只是反擊會消耗大量耐久度（約1/4），而且刀仔更會留在敵人身上，打倒敵人才能取回。雖然會暫時失去一把刀，但被咬少一次就等如省下一棵綠草，仍然是非常值得。至於要取回小刀也不用打到喪屍的頭完全爆開永久死亡，只要令牠倒下便可（會有剔號跳出來提示你可以回收刀仔）

切記切記切記不要留戀未取回的戰鬥刀，不要留戀未取回的戰鬥刀，不要留戀未取回的戰鬥刀，很重要所以說三次。因為若場上有多個敵人，往往在想取回小刀時又被其他喪屍擒抱扣血，為了半把戰鬥刀而浪費HP（亦即寶貴的綠草）又或者其他副武器（閃光彈、手榴彈等）絕對是得不償失；敵人眾多時，用刀仔L1反擒抱後應馬上逃走，過去的就讓他過去吧。當然如果是1對1的話，就盡量手槍打頭擊倒喪屍後取回小刀吧。