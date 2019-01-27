BioHazard RE2 生化危機2 攻略：戰鬥刀 刀仔使用心得

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）戰鬥刀（刀仔）也是Bio系列代表武器，尤其是Bio4開始有體技之後，刀仔簡直有如神裝（想當年Bio4 一槍->一腳->刀仔狂片的combo真是打到滾瓜爛熟）；不過今集刀仔設定有所不同，現在就和大家分享RE2的刀仔使用心得。

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁 （按此前往）

戰鬥刀是數種副武器之一，裝備之後按實L1預備（舉刀），然後按R2揮刀斬擊。今集戰鬥刀加入了耐久度設計，不像以前般可以無限使用（除非達成指定條件下通關後解鎖）。不過在遊戲流程中可以獲得多把戰鬥刀，反正不是主力武器，基本上都十分夠用。

流程中可以撿到多把戰鬥刀，不用因為有耐久度就刻意節省使用。

只是使用刀仔正面對抗喪屍無疑是自掘墳墓，攻擊力低也不是太大問題，主要是常常打不停喪屍，結果斬兩刀又是被擒抱。

一般來說刀仔最大用途都是被擒抱時L1反擊，只是反擊會消耗大量耐久度（約1/4），而且刀仔更會留在敵人身上，打倒敵人才能取回。雖然會暫時失去一把刀，但被咬少一次就等如省下一棵綠草，仍然是非常值得。至於要取回小刀也不用打到喪屍的頭完全爆開永久死亡，只要令牠倒下便可（會有剔號跳出來提示你可以回收刀仔）

切記切記切記不要留戀未取回的戰鬥刀，不要留戀未取回的戰鬥刀，不要留戀未取回的戰鬥刀，很重要所以說三次。因為若場上有多個敵人，往往在想取回小刀時又被其他喪屍擒抱扣血，為了半把戰鬥刀而浪費HP（亦即寶貴的綠草）又或者其他副武器（閃光彈、手榴彈等）絕對是得不償失；敵人眾多時，用刀仔L1反擒抱後應馬上逃走，過去的就讓他過去吧。當然如果是1對1的話，就盡量手槍打頭擊倒喪屍後取回小刀吧。

BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Leon化學火焰噴射器及配件取得法
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：主線四條鎖匙﹑對應門位置公開！
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：特殊武器麥林手槍及配件取得法
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：階磚鎖匙﹑階磚門位置
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Leon里昂 表關攻略影片流程
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：散彈槍及全部件取得法
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Claire克蕾兒 表關攻略影片流程
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：超神槍托Leon手槍全配件入手法
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：梅花鎖匙﹑梅花門位置
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：全保險箱密碼開法一覽
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：神級裝備．Leon手槍大容量彈閘
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：紅心鎖匙﹑紅心門位置
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：全密碼鎖解法
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：葵扇鎖匙﹑葵扇門位置
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。