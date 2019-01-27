BioHazard RE2 生化危機2 攻略：第四生還者﹑豆腐隱藏關開啟方法

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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）大家進度如何呢？過了一周目嗎？老玩家都應該知道《BioHazard》不是爆一次機就可以放入櫃的遊戲，還有裡關等大家享受另一個主角的故事。但這樣就完結了嗎？今次的重製版等待玩家的不只有表裡故事，令人又愛又恨的「第四生還者」（The 4th Survivor）及最強戰士「豆腐」，亦會在遊戲中出現。

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）的故事中，存在了多個組織，當中最深刻的必數病毒事件的源頭 Umbrella（保護傘公司）。在遊戲世界中掌握多項產業的 Umbrella，更有著專屬的軍事組織，亦即是「第四生還者模式」的主角Hunk（漢克）所隸屬的特種部隊。

 BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

第四生還者（The 4th Survivor），筆者玩了一次要12分鐘才能完成（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

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第四生還者模式開啟方法

要使用 Umbrella 特種部隊的死神 Hunk ，條件就是爆機，但是需要爆兩次。當玩家爆第一次機後，就會開始另一名主角的二周目，再把二周目完成後，就會看到「真正的結局」，之後就能開啟「第四生還者模式」。表裡關沒有限制要先用那一名主角，先玩 Leon 或 Claire 也不影響第四模式的開啟條件。

豆腐模式（The TOFU Survivor）（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

豆腐模式開啟方法

另一個隱藏的模式就是「豆腐模式」，玩家走著和 Hunk 相同的路線，但身上沒有 Hunk 那麼多槍械，只有滿滿的戰鬥刀，而且藥也比較少。玩家只需要把第四生還者模式完成一次（有時間記錄才算完成），就能解開「死神」成就，解鎖「豆腐模式」。如果你覺得表關故事仍沒夠挑戰性，那就一定要嘗試這兩個絕對令你膽戰心驚的極限模式

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