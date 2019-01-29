【TpGS 2019】300隻喪屍算係乜？《Days Gone》團隊解說遊戲設計

台灣索尼互動娛樂（SIET）在每一次的台北國際電玩展上都帶了不少佳作供玩家現場試玩體驗，今年更是帶來了PS4獨佔作品《往日不再（暫譯：Days Gone）》，為現場帶來了開放世界恐怖生存的體驗內容。而SIET也邀請到了開發團隊Bend Studio的資深製作人Darren Yager與社群經理David Lee前來參展，讓遊戲基地與其他媒體一同進行聯訪，談談遊戲的各項細節內容。

社群經理 David Lee（左）與資深製作人 Darren Yager（右）。（Gamebase）

《往日不再》的遊戲難度一直以來都是不少玩家所關注的一大重點，要在有限的彈藥和道具限制下面對迅速且兇殘的異變者海並不是一件容易的事，加上主角也有體力值的限制，一旦把體力用盡，異變者便可輕易的把玩家給殺了。

開發團隊在聯訪中表示經歷了去年的東京電玩展後，他們也確實在玩家建議裡聽到了不少遊戲難度過高的反應，因此也針對遊戲的難度相關設定裡做了修正，也針對UI介面和HUD相關的設定做了調整。Darren Yager也強調台北國際電玩展現場的試玩版本也還只是較為近期的測試版本，遊戲宣布延期後所做的多項改良將會在正式版中實裝，還請玩家敬請期待。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

至於遊戲幀數和肢體破壞系統的問題，Darren Yager表示遊戲正式推出後的運行幀數將會是30 FPS，而至於肢體破壞系統的部分則表示當前的試玩版還未時裝這項功能，但遊戲正式上架後會實裝該項系統，且不單單只有槍枝或是載具撞擊會有肢體破壞的效果，肉搏武器也會有不同的肢體破壞效果。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

而至於《往日不再》與其它末日生存題材作品的差異性，Darren Yager認為整個遊戲世界的環境設計和呈現試它的主要特色，多數的作品都是以知名都市區域為主，我們則是讓玩家獨自騎着摩托車在更加廣大的區域內探索和冒險。David Lee也補充說道「喪屍群（Horde）」的設計也是這個遊戲的一項特色，玩家在舞台展示上所看到的300隻殭屍群只能稱作為「Babe Horde」，而玩家在遊戲中自由探索的過程中會隨機遭遇到各種規模的喪屍群，前來考驗玩家的應變能力。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

《往日不再》的世界中並不是只有異變者，也有許多倖存者四散於遊戲各處，甚至自組成了一個城鎮來求生。Darren Yager表示這些城鎮會給予玩家各式各樣的任務，而玩家若協助這些城鎮清除四周的異變者巢穴後，除了能將城鎮作為快速移動的據點外，也會降低該區域的異變者密度和活動頻率，而城鎮對玩家的信賴度也會有所提升，進而給予更多交易貨幣、物品種類與支線任務讓玩家體驗。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

Darren Yager也在訪談中提到對付異變者的各種可能性，玩家可透過各式各樣的槍枝或是道具來面對他們外，也能夠誘導其他勢力來與異變者產生衝突，像是野生動物、強盜群或是其他生存者等等，玩家會有很多種方式來應對，而不是只有自己身上的道具和武器才是唯一的解決方案。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

而至於遊戲是否會有多重結局的走向，開發團隊僅表示遊戲會是款單線劇情的單人遊戲，不過《往日不再》裡是個採用開放世界的作品，玩家會在旅程途中碰到各式各樣的隨機事件和支線任務，而整個世界也有許多生存者營地、強盜營地和異變者據點供玩家探索，雖然他們不會對遊戲的主線劇情造成太大的影響，但也給予了玩家不少可自由發揮的空間。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

至於是否有辦法全程不使用摩托車只靠徒步的方式完破《往日不再》，Darren Yager表示遊戲裡面有部分關卡是一定得使用摩托車才能突破，但遊戲也有不少設計會迫使玩家採取徒步挑戰，像是摩托車故障或是油料用盡等等，而David Lee則是鼓勵玩家多多使用摩托車，因為整個世界對玩家來說並不是很友善，時常會遇到野生動物、異變者群或是強盜的攻擊，摩托車將會是你脫身的好夥伴。

《往日不再》遊戲畫面（Gamebase）

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）已在近期宣布《往日不再》將於2019年4月26日發售的中英文合版的價格及產品詳情。藍光光碟普通版建議零售價為新台幣1790元、藍光光碟珍藏版為新台幣4190元、普通下載版為新台幣1790元、豪華下載版為新台幣2090元。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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