【TpGS 2019】打喪屍一定要爆頭？開發團隊現場試玩《Days Gone》

《往日不再（暫譯：Days Gone）》是一款由Sony Interactive Entertainment旗下開發團隊Bend Studio運用Unreal Engine 4所打造的動作冒險恐怖生存遊戲，為PS4平台獨佔作品之一。該款遊戲目前還處於開發階段，在2016年首次曝光後便靠着驚人的喪屍浪潮獲得了不小的關注度，而現在該款作品也來到了台北國際電玩展來展現它的喪屍世界魅力。

開發團隊來到了Playstation舞台講解遊戲內的各項特色，遊戲將會以奧勒岡州為主要活動區域，讓玩家以開放世界的玩法在內冒險，但圍繞在這美麗世界中的並不是只有異變者（Freaker），還有其他野生動物和強盜等着對玩家下手，而遊戲內的天氣變化也會改變異變者的習性和能力，讓他們變為更為難纏的對手。

而開發團隊也接着透露了遊戲中最為重要的交通工具「摩托車」，玩家可駕馭者它四處冒險，雖然它有時也會故障或是需要補充油料，但玩家也可透過改裝升級的方法讓它變成更加有利的旅途幫手，像是可搭載着更多的彈藥和物品，或是擁有更強大的馬力等等。

在介紹了遊戲的大概世界設計以及摩托車的要素後，開發團隊也在現場親自實機試玩遊戲，先是一段單人劇情相當早期的關卡內容，接着則是中後期階段的異變者巢穴清除任務，兩個片段都可看到遊戲已有相當完善的繁體中文介面。

《往日不再》預計於2019年4月26號以PS4平台獨佔作品的形式推出，玩家若看了開發者團隊的實機展示後也對該款作品有興趣，也可把握時間來到台北國際電玩展的 Playstation 的展區，直接在《往日不再》的試玩區域親自體驗這款喪屍末日主題新作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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