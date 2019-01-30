【TpGS 2019】《魔法氣泡 eSports》Puyo Puyo台日冠軍火熱交鋒！

在日前，台北電玩展Sega攤位的《魔法氣泡 eSports》舞台活動，除了邀請《魔法氣泡 eSports》遊戲製作人「細山田 水紀」與日本《魔法氣泡》職業賽冠軍選手「Kumachomu」親臨現場之外，也在現場舉辦《魔法氣泡 eSports》電競大賽，邀請玩家一起上台同樂，爭取冠軍最高三萬元台幣（約7,640港元）獎金！

日前的《魔法氣泡 eSports》電競大賽上，玩家高手雲集，過程中屢屢出現驚險刺激的對戰畫面，吸引許多玩家現場駐足關注。經過一連串激烈的廝殺競技，最後由郭姓玩家脫穎而出，稱霸全場成為台灣最新的最強高手，將三萬元台幣（約7,640港元）獎金帶回家！

《魔法氣泡 eSports》四強賽（一）：

《魔法氣泡 eSports》四強賽（二）：

《魔法氣泡 eSports》冠亞軍賽：

而在冠亞軍賽決勝之後，細山田製作人與「Kumachomu」選手也針對這次賽事發表感想，稱讚台灣玩家實力堅強；而原本應該直接開始台日冠軍表演賽，因為細山田製作人不甘寂寞，決定搶先出場挑戰台灣冠軍郭姓玩家，而展開一場製作人與玩家的激烈對戰！但面對台灣新出爐冠軍的猛烈攻勢，製作人最後不敵，拉出日本職業冠軍「Kumachomu」上陣，展開台日冠軍激烈的火熱對戰，也讓現場玩家粉絲們大開眼界，能欣賞到頂尖職業高手激烈精彩的氣泡對戰！

《魔法氣泡 eSports》製作人賽事感言發表：

《魔法氣泡 eSports》製作人vs.台灣冠軍：

《魔法氣泡 eSports》台日冠軍表演賽：

而在活動結束後，細山田製作人也特地接受媒體採訪，為玩家們帶來《魔法氣泡 eSports》後續相關最新的電競賽事等新情報資訊，為接下來即將到來的激烈戰火敲醒響鐘！

Q、早上有發表台灣大會，決定在台灣大規模舉辦的契機？

細山田製作人：自兩年前《魔法氣泡俄羅斯方塊》推出以來，這兩年都有在陸續宣傳；而《魔法氣泡 eSports》在推出時也是跟其他國家一起發售，因為《魔法氣泡俄羅斯方塊》業績不錯，目前在全世界目前有 115 萬套的銷售，所以才想針對新推出的《魔法氣泡 eSports》來舉辦賽事。

【TpGS 2019】《魔法氣泡 eSports》台日冠軍火熱交鋒（gamebase）

Q、《魔法氣泡》長年以來都有舉辦賽事，但這次宣佈正式進軍電競，製作人的發想是？

細山田製作人：首先，會在台灣作《魔法氣泡》電競，是因為日本那邊本來就有先作，日本電競協會「JeSU」也把它當成正式賽事，想說在日本既然要發展，就在台灣也順便一起發展。

另外，因為自己看別人的其他電競比賽，大多都是男性參加，女性都很少；而《魔法氣泡》男女玩家比例各半，覺得如果作電競的話，對外的行銷會比較好，可以吸引到比較多的女性來參賽。

另外如同剛剛所說，雖然 Sega 目前有很多招牌遊戲可以作電競，但考慮到男女比例跟對外形象，《魔法氣泡》比較親切，所以才用《魔法氣泡》作跨足電競的開始。

還有另外一點，《魔法氣泡》已經是 28 年歷史的遊戲，一直以來累積了大量玩家，舉辦電競這也是一個玩家回饋，響藉由電競，來更加推廣《魔法氣泡》給世界各地的玩家。



Q、《魔法氣泡》系列已經有 28 年歷史，有發展出各種戰術，細山田製作人自己對遊戲比較喜歡或在意的戰術是？

細山田製作人：說到自己覺得印象最深刻的話，果然還是以全部消除這玩法最深刻。因為大家看賽事的時候，看到很多連鎖心情會很愉快，但萬一留下一兩顆氣泡在畫面上，總覺得好像少了些什麼。因此如果是以全部消除為作戰目標，而且也的確成功，會覺得心情很愉快。



Q、早上發表的賽事在日本是以職業聯賽方式展開，所以如果台灣玩家奪得冠軍，也有機會去日本發展？

細山田製作人：這部分，首先關於 7 月的賽事方面，那是我們的期望，希望 7 月可以跟日本作個企望，讓台灣選手也能去參加；但這個目前還是企劃，還在跟日本爭取。但確定 3 月、7 月跟 11 月是一定會有比賽的。

【TpGS 2019】《魔法氣泡 eSports》台日冠軍火熱交鋒（gamebase）

Q、《魔法氣泡 eSports》算是電競特化作品，但有很多過去玩家喜歡之前的故事模式，像這樣傳統的作品還是會繼續推出嗎？

細山田製作人：的確是有這樣，但現在沒辦法很明確跟大家說明，但到接下來 2021 年系列即將滿 30 周年，到時可能會先用本作去推廣，然後等 30 周年再推出新的東西與大家見面。形式上沒什麼拘束，有機會發展新電競遊戲也很好，但也可能是 DLC 或其他方式進行，目前都還沒決定。

另外，現在市面上很多免費遊玩遊戲，《魔法氣泡 eSports》現在都是先買再玩的買斷式遊戲，今後說不定也會配合這樣免費的潮流推出讓大家遊玩。另外角川也有推出《魔法氣泡》的小說部分，這方面說不定也能做個推廣。



Q、最早的《魔法氣泡》曾經是 RPG，之前也推出 RPG 作品，之後有可能重新推出 RPG 嗎？

細山田製作人：首先 RPG 部分，之前 N3DS 有推出過《Puyo Puyo Chronicle 魔法氣泡編年史》，那個就是 RPG 遊戲，當時應該有一部分玩家玩過。

【TpGS 2019】《魔法氣泡 eSports》台日冠軍火熱交鋒（gamebase）

至於會不會往 RPG 發展，《魔法氣泡》終究還是給玩家比較深的益智型印象，所以 RPG 機會應該比較小。而且之前 RPG 成績比較一般，可能不是這麼適合去作主要推廣方向。

Q、有考慮針對《魔法氣泡 eSports》推出新的玩法？

細山田製作人：目前現在還不能跟大家說明這個，但我們有收到很多玩家意見，目前也在討論企畫中，希望可以盡快跟大家發表。很希望今後在各種大會活動收集玩家意見，如日本買遊戲也會有問卷，看玩家希望我們作成怎樣的一個模樣。

Q、以《魔法氣泡》來說，雖然在日本是國民性 IP，但日本以外知名度較沒這麼高，對《魔法氣泡 eSports》要打開國際市場，有比較具體的策略或計畫？

細山田製作人：之前有想要往世界推的方向，如《魔法氣泡俄羅斯方塊》就是這樣的合作作品。至於《魔法氣泡 eSports》，則是想要透過電競的方式去推廣。還有另外之前那款《魔法氣泡俄羅斯方塊》，目前在七個機種上都可以玩到，尤其 Switch 版感覺反應還蠻好的，這方面還會再加強。



Q、可以說明一下《魔法氣泡》目前在日本電競的發展狀況？

細山田製作人：目前會以兩個月一次頻率來作電競大會，最近一次在 2 月，地點會在淺草，當然網路上會有直播給大家看。這遊戲會持續發展成電競，是因為每年我們 3 月會有 Sega Fes. 活動，那時候有《魔法氣泡》大會，玩家反應都很熱情，所以才會想作成電競這樣子。

另外，決定冠亞軍的決賽事預計在 4 月後半的時間，舉辦的地點是在宮崎，九州一個新的 Sega Plaza 大型商場。另外還有一個小型賽事在 4 月，是一般玩家在玩《魔法氣泡 eSports》累積積分後，可以到東京的 Sega 本社參加電競活動。

之後，我們希望發展成日本每一區都有代表，作出日本全國大會的感覺。那個預計會作在 10 月的時候。地點應該會是在赤城。之後因為每個縣市都要舉辦賽事選出區代表，所以每個縣市加起來會有 47 個選手，這個可能之後每周都會作比賽去舉行。

補充一點，上面雖然說得很多，但其實這些都是 2 月才會開始正式發表的東西。還有，在賽事分組方面，目前打算分成小學組與一般組兩個組別，讓不同年齡層的玩家都可以參加。

【TpGS 2019】《魔法氣泡 eSports》台日冠軍火熱交鋒（gamebase）

Q、會考慮全球性的大型賽事？

細山田製作人：雖然沒這樣的預定。我們當然想作全世界，但目前比較方便的方向還是先從亞洲開始進行。目前會先在各地區各自經營，再去發展全世界；如今天發表的台灣，會先作好區域才去作全世界。剛好今天比賽，也看到有玩了十幾年的玩家，覺得要辦比賽的話，還是要有這樣玩了十幾年的老玩家才好推。

當然，我們相信在歐洲美國也會有《魔法氣泡》老玩家，但可能目前還沒有具體情報可以在那邊作發展。

附帶一提，之前在拉斯維加斯舉辦的 Anime Evo 活動中，也有用《魔法氣泡》去作比賽，包含今天的日本冠軍「Kumachomu」，去年也曾經去參加過那個大會，當時還有日本一位職業選手也有去參加。只是這方面他們都是自行前往的。

Q、今天台灣冠軍有提過，曾經在去年去參加過日本的比賽，知道像這樣台灣選手去日本參加比賽的比例與數字狀況？

細山田製作人：台灣參加的只有他一位，另外也記得有一位韓國玩家也曾經去參加過，此外目前記得是沒有。此外，也許這個話題有點不太一樣，但日本有《魔法氣泡》咖啡廳，當時有看到台灣女性專門去那邊；另外東京電玩展的《魔法氣泡》發表，也有看到很多台灣玩家來到現場。看到今天台日選手對戰，自己也覺得非常很熱鬧，希望有一天能有很多台灣跟日本選手大家一起來對戰。



Q、對台灣玩家的話。

細山田製作人：今後會在台灣持續有比賽進行，很希望這方面可以變得更熱鬧。還有 1 月 31 號後會有《魔法氣泡 eSports》的特價，希望有更多玩家來踴躍購買體驗遊戲。《魔法氣泡》這個招牌是一個大家可以一起同樂的遊戲，希望這個招牌可以繼續下去，今後也會朝這個方向努力。

Sega 世雅育樂營業部課長「曾冠修」：Sega 台灣今後也會持續在電競方面努力，今後也會建立 Sega 台灣電競粉絲團，為大家帶來更多相關內容，敬請期待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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